Little Nightmares III im Test

Into the Nightmare

Die Geschichte erleben wir in insgesamt vier Kapiteln, in denen wir es mit unterschiedlichen Gegnern und Schauplätzen zu tun bekommen. So verschlägt es uns zum Beispiel auf einen düsteren Jahrmarkt voller verfallener Attraktionen – oder in eine wenig einladende Süßigkeitenfabrik. Grundsätzlich eigentlich belebte und fröhliche Orte, die in Little Nightmares III jedoch gnadenlos ins Albtraumhafte verzerrt werden.

Optisch bleibt sich das Spiel treu: Der bekannte Comicstil mag zwar nicht mit Details protzen, versprüht aber weiterhin einen ganz eigenen Charme – passend zur kindlichen Fantasiewelt. Vor allem das Licht- und Sounddesign sorgt dafür, dass die Atmosphäre in jedem Level richtig stark zur Geltung kommt. Wir hatten zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, uns an den Umgebungen sattgesehen zu haben.

Auch spielerisch bietet Little Nightmares III die gewohnte Kost – diesmal eben im Koop. Im Fokus stehen wieder die cleveren Rätsel, die man gemeinsam und mit ein bisschen Grips lösen muss. Klar, nicht jedes Puzzle ist ein Gehirnverdreher, aber die Aufgaben sind unterhaltsam genug, um bei Laune zu halten. Mal müssen wir zum Beispiel eine Energiequelle finden, um einen Aufzug zu aktivieren. Ein anderes Mal geht’s darum, mithilfe eines Mechanismus Plattformen zu verschieben, um eine erhöhte Position zu erreichen. In den letzten beiden Kapiteln zieht der Schwierigkeitsgrad nochmal spürbar an – immer noch fair, aber jetzt ist definitiv ein bisschen mehr Denkzeit gefragt.

Ein schönes Detail sind die individuellen Werkzeuge der beiden Spielfiguren: Low trägt einen Bogen bei sich, mit dem er etwa Knöpfe oder Seile aus der Ferne treffen kann. Alone wiederum hat einen Schraubenzieher im Gepäck, mit dem sie brüchige Stellen einschlagen oder Drehmechanismen bedienen kann. Eine ziemlich coole Idee, denn dadurch ergeben sich immer wieder klare Rollen und Aufgabenverteilungen – das stärkt nicht nur die Koop-Dynamik, sondern bringt auch spielerisch etwas Abwechslung rein.

Ein bisschen gekämpft wird übrigens auch – allerdings kann man das an einer Hand abzählen. Das Kampfgeschehen beschränkt sich im Grunde auf zwei Aktionen: Low schwächt die Gegner mit seinem Bogen, Alone erledigt sie anschließend mit dem Schraubenzieher. Klingt nicht besonders aufregend – ist es auch nicht. Aber da diese Passagen nur selten vorkommen und eher als spielerisches Stilmittel dienen, stören sie auch nicht weiter. Zumal es bei den wirklich großen Bossen sowieso meist ums Verstecken oder Davonlaufen geht.

Was mich (und ich betone nur ein kleines bisschen) gestört hat, waren einige Passagen, in denen es doch etwas zu still wurde. Man läuft minutenlang von links nach rechts, öffnet Türen, zwängt sich durch enge Schächte oder reißt lose Holzplatten von den Wänden – alles nicht schlimm, aber eben auch nicht sonderlich aufregend. Wenn man zehn Minuten lang nichts anderes macht, fragt man sich irgendwann doch: „Okay, kommt da jetzt eigentlich mal was?“ Das bremst das sonst eigentlich sehr gelungene Pacing ein wenig aus.