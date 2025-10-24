Solasta II enthüllt weitere Details der neuen Welt auf dem Twitch Galaxies Showcase

Tactical Adventures und Kepler Interactive haben auf der Twitch Galaxies Showcase einen brandneuen Trailer zu Solasta II enthüllt.

Die Nachricht, dass das Spiel Anfang 2026 im Steam Early Access verfügbar sein wird, bestätigt, dass eifrige Spieler*innen nicht mehr lange warten müssen, um in die weitläufige Welt von Neokos einzutauchen.

Der Trailer bietet bislang den detailliertesten Einblick in die Welt von Solasta II und präsentiert Neokos als lebendige, sich ständig entwickelnde Welt, die geprägt ist von Glauben, einer reichen Geschichte und den Entscheidungen derer, die sie ihr Zuhause nennen. Von sturmgepeitschten Ruinen bis hin zu sonnendurchfluteten Zufluchtsorten gibt der Trailer einen Vorgeschmack auf das Ausmaß des Abenteuers, das Spieler*innen in Solasta II erwartet.

„Mit Neokos wollten wir eine Welt erschaffen, die wundersam wirkt, aber dennoch vollkommen geerdet ist. Einen Ort, an dem jede Begegnung zu einer tiefer reichenden Geschichte führt, an dem jedes Detail Teil eines umfangreichen und komplexen Erzählgeflechts ist“, sagt Xavier Penin, Game Director bei Tactical Adventures. „Wir freuen uns sehr, heute endlich einen größeren Einblick in das zu geben, was kommen wird, und diese Welt gemeinsam mit unserer Community bis zur Early-Access-Veröffentlichung und darüber hinaus weiter aufzubauen“, bestätigt Mathieu Girard, Creative Director von Solasta II.

Aufbauend auf dem Erbe von Solasta: Crown of the Magister erweitert die Fortsetzung die für Tactical Adventures typische taktische Tiefe und verstärkt das Story-Erlebnis, um Spieler*innen ein höheres Maß an erzählerischer Freiheit zu bieten. Mit höheren Einsätzen, komplexen neuen Systemen und der Vorreiterrolle bei der Umsetzung des offiziellen D&D-Regelwerks von 2024 in ein CRPG markiert Solasta II einen ambitionierten Schritt nach vorne für das Franchise.

Setzt heute noch Solasta II auf eure Wunschliste und besucht für weitere Informationen die Steam-Seite.