Am vergangenen Freitag hat Halo Studios bei der Halo World Championship 2025 Halo: Campaign Evolved angekündigt. Halo: Campaign Evolved ist ein originalgetreues, aber modernisiertes Remake der Kampagne von Halo: Combat Evolved, das komplett neu mit der Unreal Engine 5 erstellt wurde.

Erlebe die legendäre Geschichte mit verbesserter Grafik, optimierter Steuerung, Split-Screen-Modus für zwei Spieler*innen (nur auf der Konsole), Online-Koop-Modus für bis zu vier Spieler*innen mit Cross-Play und Cross-Progression, drei neuen Missionen und einem erweiterten Arsenal an Waffen, Fahrzeugen und neuen Gegnern.

Schau Dir an, was die Entwickler*innen von Halo Studios, darunter Damon Conn, Executive Producer von Halo: Campaign Evolved, Creative Director Max Szlagor und Game Director Greg Hermann, zu den heutigen Neuigkeiten zu sagen haben:

Halo: Campaign Evolved kommt 2026 für Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Steam und PlayStation 5, unterstützt Xbox Cloud Gaming sowie Xbox Play Anywhere und ist ab dem ersten Tag mit Game Pass Ultimate und PC Game Pass verfügbar.

Weitere Infos zu Halo gibt’s auf Xbox Wire DACH.