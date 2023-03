Meet Your Maker wird PlayStation Plus Monthly Game im April

Behaviour Interactive kündigt an, dass Meet Your Maker, das neue First-Person-Bau- und Raid-Spiel, zum Start am 04. April Teil des PlayStation Plus Monthly Games Lineup sein wird.

Alle, die eine PlayStation 4 und PlayStation 5 mit einer PlayStation Plus-Mitgliedschaft besitzen, haben die Möglichkeit, das postapokalyptische Ödland von Meet Your Maker zu betreten und das Spiel vom ersten Tag an in vollem Umfang zu nutzen. Der Titel wird bis zum 01. Mai 2023 zum Download zur Verfügung stehen.

„Wir freuen uns sehr, Meet Your Maker als Teil des PlayStation Plus Monthly Games-Angebots zu veröffentlichen“, sagt Ash Pannell, Creative Director von Meet Your Maker. „Meet Your Maker ist ein Spiel, bei dem es um Community und Kreativität geht. Wir können es kaum erwarten, dass die PlayStation-Spieler:innen anfangen, gegenseitig ihre Außenposten zu plündern und all die unglaublichen Kreationen zu erschaffen, die diese engagierte und hochgradig aktive Community hervorbringen wird.“

Darüber hinaus kündigt Behaviour Interactive heute zwei Editionen, die zum Start am 04. April 2023 über Steam, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S erhältlich sein werden. Meet Your Maker wird sowohl in einer Standard-Edition als auch in einer Deluxe-Edition erhältlich sein.

Die Standard-Edition enthält das Basisspiel. Diese bietet den Spieler:innen Zugang zum taktischen Kampf um die begehrteste Ressource des Planeten: reines genetisches Material. Um ihr GenMat zu schützen, gilt es tödliche, labyrinthartige Außenposten zu bauen oder eben jene von anderen zu infiltrieren, um mehr zu sammeln.

Die Deluxe-Edition enthält das Basisspiel und die Scorched Necropolis Collection, die den postapokalyptischen Werkzeugkasten um ein komplettes Set an antik-ägyptisch inspirierten kosmetische Gegenstände erweitert. Die Scorched Necropolis Collection wird als separater DLC auf allen Plattformen (Steam, PlayStation Store, Xbox Store) erhältlich sein.

„Wir freuen uns über unsere erste Kollektion für Meet Your Maker. Die Fans können die kosmetischen Gegenstände verwenden, um einzigartige postapokalyptische Pyramiden und Tempel zu erschaffen, oder sich mit goldenen Waffen und Custodian Suits ausrüsten“, so Ash Pannell, Creative Director bei Behaviour Interactive.

Meet Your Maker ist ein postapokalyptisches Ego-Shooter-Spiel, in dem jeder Level von Spieler:innen für Spieler:innen entworfen wird. In dieser sterbenden Welt wird die Rolle des Custodian eingenommen, dem Diener der Chimera: einem lebendes Experiment, das als letzter Ausweg geschaffen wurde, um das Leben auf der Erde zu retten.

Weitere Details zu Meet Your Maker™ gibt es unter meetyourmakergame.com.