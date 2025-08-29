Der Spielemarkt hat viele Shooter hervorgebracht, und Battlefield 6 ist momentan wohl sehr bliebt bei den Gamern. Die härteste Konkurrenz für den Militär-Shooter ist definitiv die Call of Duty-Reihe, wer wird also das Rennen im kommenden Weihnachtsgeschäft machen?

Die Beta von Battlefield 6 war wohl das meistgespielten Spiel am letzten Wochenende im Netz mit über 500.000 gleichzeitig Spielern zu Spitzenzeiten. Noch nie zuvor nahmen so viele Spieler:innen an einer Battlefield-Beta teil. Battlefield 6 hat auch seinen bisherigen Rekord auf der Spieleplattform von Valve gebrochen. Kein anderes Battlefield-Spiel auf Steam hatte jemals so viele gleichzeitige Spieler. Auch sonst konnte der Betatest mit beeindruckenden Zahlen aufwarten:

Bisherige Spitzenreiter waren die vorigen Teile der Serie, als Battlefield 5 und Battlefield 2042:

Battlefield 3: 1.412

Battlefield 4: 12.425

Battlefield Hardline: 292

Battlefield 1: 53.714

Battlefield V: 116.104

Battlefield 2042: 107.376

Ältere Spiele haben relativ niedrige Spielerzahlen, da sie alle um Juni 2020 auf Steam veröffentlicht wurden. Viele Jahre lang wurde Battlefield hauptsächlich über EAs proprietären Launcher Origin gespielt. Spielerzahlen für Origin, EA-App (und Battle.net für Call of Duty) sowie für PlayStation und Xbox sind nicht bekannt, dies gilt sowohl für alte als auch neue Spielerzahlen von Battlefield 6.

Interessanterweise greift ein Teil des Publikums, das an das Wettbewerbsumfeld von Shootern gewöhnt ist, häufig auch auf andere Arten der Unterhaltung zurück. So wird beispielsweise in Studien von Experten des Teams Slotsjudge eine Liste der besten Online-Casinos erwähnt, in der Nutzer die Plattformen hinsichtlich Benutzerfreundlichkeit, Geschwindigkeit und Fairness vergleichen, ähnlich wie Gamer neue Veröffentlichungen bewerten. Der PwC Global Entertainment and Media Outlook hat vorausgesagt, dass Glücksspiel Sektor wächst und Branche bis Ende 2026 auf 321 Milliarden Euro anwachsen wird.

“Videospiele sind mehr als nur ein Hobby, sie sind derzeit am schnellsten wachsende Unterhaltungsform der Welt.” – David Cole, Analyst bei DFC Intelligence.

Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Spielerzahlen auf die tatsächliche Veröffentlichung auswirken werden. Die Beta konnte ja kostenlos gespielt werden, aber das finale Spiel wird etwa 70 € auf Steam kosten. Auf jeden Fall könnte mit diesem Erfolg Battlefield den Konkurrenten Call of Duty heuer an Beliebtheit übertreffen.

Wie ist also die Beta-Phase bisher verlaufen? Im Großen und Ganzen sehr gut. Viele Spieler bevorzugen Battlefield 6 gegenüber Battlefield 2042 und begrüßen der Rückkehr der traditionellen Battlefield-Atmosphäre am Schlachtfeld. Es gibt zwar ein paar vereinzelte technische Bedenken, aber für die Mehrheit der Community fühlt es sich wie eine Rückkehr zum ursprünglichen Erfolgsrezept an.

Einem Beobachter und Kommentator des Glücksspiels zufolge, Bashkim Vurcer, könnte dieser Welle positiver Resonanz ein großer Gewinn für die Franchise sein; wenn es EA gelingt, Fans bis zur Veröffentlichung am 10. Oktober 2025 bei Laune zu halten.

Ist Battlefield 6 jetzt ein “Call of Duty-Killer“?

Seit einiger Zeit spekulieren Fans von Ego-Shootern, ob der neue Battlefield-Teil wohl das Zeug dazu hat, um den amtierenden König der Shooter-Branche zu entthronen. Während andere Spiele versuchen, populärer zu werden, hat die Call of Duty-Serie über Jahre hinweg die Spiele, das Marketing und das Engagement der Spieler dominiert.

Battlefield war schon immer ein echter Konkurrent, aber in den letzten Jahren hatte der Multiplayer-Shooter mit Startschwierigkeiten zu kämpfen, die von schwerwiegenden Bugs und höchst umstrittenen Design-Entscheidungen begleitet wurden, von denen viele von den Spielern des Franchise nicht gut angenommen wurden.

Mit Battlefield 6 ist diese Diskussion wieder aufgeflammt. Auch wenn das Übertreffen des Allzeit-Höchststandes von Call of Duty auf Steam nicht bedeutet, dass Battlefield den Konkurrenten überholt hat, so zeigt es doch, dass die Marke wieder an Kraft gewinnt, wie es Fans seit Jahren nicht mehr erlebt haben.

Wenn man bedenkt, dass die Spielerbasis von Call of Duty über viele Plattformen und Startfenster verstreut ist, ist es eine beeindruckende Leistung, den bisherigen Höchststand auf Steam zu übertreffen. Steam repräsentiert nur einen Teil der Call of Duty-Fangemeinde, da Spiele auch auf dem Battle.net-Client verfügbar sind. Dennoch bleibt es ein solides Maß für das allgemeine Interesse der PC-Spieler.

Die jährlichen Veröffentlichungen von Call of Duty haben eine Marketing-Reichweite und Markenbekanntheit, die Battlefield in diesem Stadium einfach nicht erreichen kann, vor allem, weil sich viele Spieler noch an früheren problematischen Battlefield-Titel erinnern.

Es gibt Fakten, die zeigen, dass Battlefield 1 seit seiner Veröffentlichung mehr als 25 Millionen Spieler hatte. Das hat der Franchise großen Erfolg beschert.

“Als wir Battlefield 1 auf den Markt brachten, erlebten wir eine unglaubliche Resonanz. Es hat uns daran erinnert, dass Spieler sich nach einer groß angelegten, fesselnden Kriegsführung sehnen, wenn sie richtig gemacht wird“, so Patrick Söderlund, ehemaliger EA-Manager.

Was Fans sagen

Das neue Battlefield hat auch in den sozialen Medien sehr viel positives Feedback bekommen. Anstelle einer ätherischen, futuristischen Umgebung tritt Battlefield 6 wieder in Fußstapfen seiner Vorgänger und konzentriert sich ausschließlich auf aktuelle militärischen Aktivitäten. Gleichzeitig bietet es ein größeres Maß an Zerstörung als je zuvor. Dies wurde von der Community sehr positiv aufgenommen, auch wenn die Entwickler nach der Beta sicher noch einiges verbessern könnten.

Fazit

Mit einer Enthüllung im Sommer, der gerade abgeschlossenen offenen Beta und einer geplanten globalen Veröffentlichung am 10. Oktober 2025 sind bei den Shooter-Fans jetzt alle Augen auf EA gerichtet, die aber auch abliefern müssen. Wenn die Entwickler noch weiter alles richtig machen, hat Battlefield 6 auf jeden Fall das Potenzial, der dringend benötigte neue Blockbuster der Serie zu werden.