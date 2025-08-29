Goosebumps: Terror in Little Creek im Test

Action-Adventure für Kids

Das Spiel zeichnet automatisch eine Karte mit. Ihr habt ein Inventar mit den ganzen Gegenständen, die ihr im Laufe des Spieles findet. Das können notwendige Gegenstände wie eine Schaufel, oder Verbrauchsgegenstände wie Snacks, Medkits und verschiedene Munitionsarten für eure Steinschleuder sein. Hier seht ihr auch euren Gesundheitszustand. Schon bald begegnen euch diverse Monster – die ihr mit eurer Steinschleuder bekämpfen könnt. Oder ihr schleicht an ihnen vorbei. In Mistkübeln, Kästen oder unter Tischen könnt ihr euch auch verstecken. Eine Kristallkugel gibt Hinweise zur Lösung des nächsten Rätsels. Das Gameplay orientiert sich an den Action-Adventures für ältere Spieler – alle wesentlichen Spielmechaniken sind vorhanden. Kämpfe, Stealth, Inventarmanagement, dazu einige Rätsel, gruselige Sounds – nur eben alles in ein wenig entschärfter Form. Gegner schlagen nicht fest zu und suchen euch nicht sonderlich lange, wenn ihr sie abgeschüttelt habt.

Eure Freunde begleiten euch auf dem Abenteuer. Sie sind aber relativ nutzlos. Im Regelfall stehen sie an bestimmten Stellen herum und wissen nicht, wie es weitergeht. Erst wenn ihr die bestehenden Hindernisse entfernt habt, bewegen sie sich an den nächsten Punkt – wo sie wieder herumstehen. Ihr könnt mit ihnen reden, wenn ihr bei ihnen vorbeikommt, oder ihr redet mit ihnen über eure Walkie-Talkies. Manchmal geben sie auch nützliche Hinweise, aber relativ rasch sind sie ganz verschwunden… und müssen im Museum und im Theater gerettet werden. Der Spielfortschritt wird bei herumstehenden Schreibmaschinen gespeichert… beliebig oft und ohne Kosten. Wenn ihr von einem Monster besiegt werdet, fangt ihr beim letzten Speicherpunkt wieder an.

Alle Texte sind übersetzt, die Sprachausgabe ist jedoch nur auf englisch verfügbar. Das könnte für die beabsichtigte Zielgruppe – Kinder und Teenager – ein Problem sein. Aber was soll’s, ich habe mein Englisch damals auch vor allem durch Computerspiele gelernt. Das waren zwar noch die Textadventures von Infocom, hat aber super funktioniert. Da soll noch jemand sagen, Computerspiele führen zu Verblödung! Grafisch ist Goosebumps: Terror in Little Creek solide, aber kein extrem aufwendiges Spiel. Die Texturen sind ok, aber nicht mehr. Erwartet kein Raytracing oder realistische Wasserdarstellung und aufwändige Charakteranimationen. Schaut eher manchmal ein wenig wie auf PlayStation 2 oder Xbox 360-Niveau aus. Dafür braucht ihr aber auch keinen hochgezüchteten Spielerechner für eine ordentliche Performance. Das Spiel ist neben dem PC auch für PlayStation, Xbox und Switch erhältlich.