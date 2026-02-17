Battlefield 6: Season 2 startet mit neuen Karten, Waffen und Erlebnissen

Electronic Arts und Battlefield Studios veröffentlichen Season 2 für Battlefield 6 und Battlefield REDSEC und verlagern die Schlacht nach Europa.

Die neue Season umfasst zwei zusätzliche Karten, zeitlich begrenzte Modi sowie eine dreistufige Einführung weiterer Inhalte.

Season 2 eröffnet einen neuen Schauplatz mit Elementen wie psychoaktivem Rauch, chemischer Gefechtsführung und Nachtoperationen. Die Veröffentlichung erfolgt ab sofort in drei Phasen. Die beiden neuen Karten heißen Kontaminiert, ein weitläufiges Areal in einem ehemals lebendigen Wald, der durch experimentelle Waffen und schweren Beschuss gezeichnet ist, sowie Hagental-Basis, eine Militäreinrichtung, die im späteren Verlauf der Season Schauplatz intensiver Gefechte auf engem Raum und stealth-orientierten Gameplays wird.

Begleitend zur Veröffentlichung von Season 2 stehen mehrere Kurzvideos bereit, die zentrale Aspekte der neuen Inhalte zeigen. Der Map-Trailer zu „Kontaminiert“ gibt einen ersten Eindruck der verwüsteten Waldumgebung, während der thematische Clip „Jahr des Pferdes“ zusätzliche Einblicke zur zeitlich begrenzten Feier im Spiel liefert. Schließlich stellen der Battlefield Pro– und der Battle Pass-Trailer die neuen Freischalt- und Upgrade-Möglichkeiten vor.

Phase 1: „Extreme Maßnahmen“ – ab heute

Die erste Phase führt die Karte Kontaminiert ein und ergänzt sie um VL-7, ein zeitlich begrenztes Erlebnis, das auf psychoaktivem Rauch basiert. Die Rauchfelder verändern die Wahrnehmung, erzeugen Halluzinationen und verlangen spontane taktische Anpassungen.

Phase 2: „Einbruch der Nacht“ – ab 17. März

Der Schauplatz verlagert sich in die tiefen Bereiche der Hagental-Basis. Ein zeitlich begrenzter Modus bringt Dunkelheit auf die Karte, in der abgedunkelte Korridore ein stealth-fokussiertes Spielerlebnis ermöglichen. Nachtsichtgeräte stehen zur Verfügung und eröffnen neue taktische Optionen. In Battlefield REDSEC wird diese Phase zusätzlich über eine eigene Gauntlet-Playlist spielbar.

Phase 3: „Jagd/Beute“ – ab 17. April

Der Abschluss der Season führt Operation Augur ein, einen zeitlich begrenzten Modus auf beiden neuen Karten. Inspiriert vom Operations-Modus aus Battlefield 1 setzt er auf groß angelegte Ziele, anhaltende Dynamik und koordinierte Squad-Aktionen über eine längere Kampagne hinweg.

Über alle drei Phasen hinweg kommen neue Waffen, Fahrzeuge, Gadgets, Anpassungsoptionen sowie ein neuer Battle Pass und zusätzliche Shop-Inhalte hinzu.

Die erste Phase von Battlefield 6 und REDSEC Season 2 startet heute.

Sämtliche Updates gibt es auf Battlefield.com.