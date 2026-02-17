NVIDIA News: Styx: Blades of Greed und Star Trek: Voyager mit DLSS 4 und Multi Frame Generation

Diese Woche erscheinen Styx: Blades of Greed und Star Trek: Voyager – Across the Unknown mit nativer Unterstützung für DLSS 4 mit Multi Frame Generation.
Dazu kann NORSE: Oath of Blood über die NVIDIA-App auf DLSS 4 mit Multi Frame Generation umgestellt werden. Heute startet außerdem Battlefield 6: Season 2 mit Unterstützung für DLSS 4 mit Multi Frame Generation.
Das sind die neuen und kommenden Spiele mit RTX-Unterstützung:
- NORSE: Oath of Blood: NORSE: Oath of Blood von Arctic Hazard und Tripwire Presents ist ein rundenbasiertes Taktikspiel, in dem Spieler mitten in das Zeitalter der Wikinger eintauchen. Sie müssen eine Siedlung von Grund auf errichten, Verbündete aus nah und fern versammeln und ein furchteinflößendes Heer ausbilden, das ihnen treu zur Seite steht. NORSE: Oath of Blood erscheint heute mit DLSS Frame Generation und DLSS Super Resolution für höhere Bildraten und bessere Grafik. Über die NVIDIA-App können Nutzer auf DLSS 4 mit Multi Frame Generation und DLSS 4.5 Super Resolution upgraden, wodurch die Leistung vervielfacht und die Bildqualität weiter verbessert wird.
- Star Trek: Voyager – Across the Unknown: In Star Trek: Voyager – Across the Unknown von Gamexcite und Daedalic Entertainment geht es an Bord der U.S.S. Voyager tief in die unerforschten Weiten des Delta-Quadranten. Das Spiel erscheint am 18. Februar mit nativer Unterstützung für DLSS 4 mit Multi Frame Generation, DLAA und NVIDIA Reflex sowie Unterstützung für DLSS Super Resolution, das NVIDIA-App-Nutzer auf DLSS 4.5 Super Resolution upgraden können.
- Styx: Blades of Greed: Cyanide Studio und Nacon haben mit Styx: Blades of Greed das Stealth-Action-Gameplay von Styx: Shards of Darkness und Styx: Master of Shadows weiterentwickelt, indem sie Freiheit und Kreativität in den Mittelpunkt des Spiels gestellt haben. GeForce RTX-Spieler können DLSS 4 mit Multi Frame Generation und NVIDIA Reflex nutzen, um das ultimative Spielerlebnis mit den schnellstmöglichen Bildraten und einer präzisen Steuerung zu genießen.
- Battlefield 6: Spieler können sich ab heute mit dem Start von Battlefield 6: Season 2 auf neue, kämpferische Herausforderungen und zeitlich begrenzte Modi in Battlefield 6 und REDSEC freuen. Das Spiel unterstützt DLSS 4 mit Multi Frame Generation, DLSS Frame Generation, DLSS Super Resolution, DLAA und NVIDIA Reflex und bietet GeForce RTX-Spielern ein einzigartiges Erlebnis. Bei 4K und Ultra-Einstellungen multiplizieren DLSS 4 mit Multi Frame Generation und DLSS Super Resolution die Bildraten von Battlefield 6 auf GeForce RTX 50 Series-Grafikkarten um durchschnittlich das 3,8-Fache. So wird Gameplay mit bis zu 460 Bildern pro Sekunde auf Desktop-PCs und 310 Bildern pro Sekunde auf GeForce RTX 50 Series-Laptop-Grafikkarten möglich.
Weitere Informationen gibt es im NVIDIA-Blog.