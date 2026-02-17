VON GAMERN, FÜR GAMER!
Assassin’s Creed Shadows: Inhalte für Winter-Roadmap bekannt gegeben

von Hannes Linsbauer0

Ubisoft hat ein neues Video veröffentlicht, in dem die Entwickler die Winter-Roadmap sowie eine Community Parkour Challenge für Assassin’s Creed Shadows vorstellen.

Außerdem wurde das Release-Datum für die Erweiterung „Die Klauen von Awaji“ für Nintendo Switch 2 bestätigt. Die Erweiterung erscheint am 10. März.

Ausführliche Infos zur Parkour Challenge sowie dem TU 1.1.8 gibt es auf der offiziellen Webseite.

