Styx: Blades of Greed im Test

Das französische Studio Cyanide hat bereits drei Spiele mit Styx herausgebracht. Den Anfang machte 2012 Of Orcs And Men – ein recht witziges Action-Adventure, in dem ihr abwechselnd Styx und einen riesigen Ork gespielt habt. Die Steuerung war noch ein wenig suboptimal, wurde aber für den 2014 erschienenen Nachfolger Styx: Master of Shadows deutlich verbessert. Im 2017 erschienenen Styx: Shards of Darkness wurde die Geschichte von Styx fortgesetzt – technisch gab es hier nicht mehr viel zu bemängeln. Die beiden Styx-Spiele liegen beide bei einer soliden „Very Positive“ Bewertung von ein paar tausend Reviews auf Steam. Sie wurden übrigens auf Epic im Jänner verschenkt – zur Vorbereitung auf den Release von Styx: Blades of Greed.

Styx ist ein Goblin. Ein Goblin, der – im Gegensatz zu seinen Artgenossen – reden kann. Das macht ihn bei den Menschen aber trotzdem nicht beliebter. Goblins werden nämlich generell wie Ungeziefer behandelt – mehr oder weniger. Sie leben versteckt, Menschen versuchen immer wieder einmal, die ganze Rasse auszurotten. Elfen oder Zwerge sind auch nicht unbedingt netter. Also sollte man sich ihnen – im Regelfall – eher fernhalten. Vor allem auch, weil man als kleiner Goblin den meisten Menschen – von den Orks will ich gar nicht reden – körperlich deutlich unterlegen ist. Styx kann durchaus auch einen Gegner im offenen Kampf töten, aber gegen mehrere Feinde wird das schon deutlich schwieriger. Daher macht es Sinn, Menschen lieber aus dem Hinterhalt zu eliminieren. Oder Kämpfe ganz zu vermeiden. Gut trainierte feindliche Soldaten töten Styx mit einem einzigen Treffer.

Styx ist übrigens nicht unbedingt ein großer Sympathieträger. Er ist ein gewiefter und geschickter Dieb, aber er ist auch ein gewissenloser Mörder, wenn ihm jemand im Weg steht. Irgendwie kann ich ihm das aber nicht übel nehmen – so übel wie die Goblins von den anderen Rassen behandelt werden. Seine Kommentare sind jedenfalls gut – zumindest wenn ihr einen schwarzen Humor habt.