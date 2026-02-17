High-Fantasy-Roguelite-RPG Valor of Man erscheint am 19. März

Der Publisher Numskull Games und das Entwicklerstudio Legacy Forge haben das Erscheinungsdatum für ihr ambitioniertes Projekt bekannt gegeben: Das taktische Roguelite-RPG Valor of Man wird am 19. März 2026 für PC via Steam erscheinen.

Strategische Tiefe trifft auf Roguelite-Spannung

In Valor of Man verschmelzen klassische rundenbasierte CRPG-Kämpfe mit der unvorhersehbaren Struktur eines Roguelites. Spieler stellen eine Gruppe aus vier Helden zusammen und wählen dabei aus insgesamt zwölf verschiedenen Klassen – vom rechtschaffenen Paladin bis zum rasanten Assassinen. Besonders für IT-Affine und Strategie-Liebhaber interessant: Das Herzstück des Spiels ist ein reaktionsgesteuertes Kampfsystem, bei dem jeder Angriff eine Reaktion des Gegners auslösen kann. Dies erfordert eine präzise Vorausplanung und ein tiefes Verständnis der gegnerischen Algorithmen.

Beeindruckende Build-Vielfalt

Mit über 750 Zaubersprüchen, Angriffen, Gegenständen und Artefakten (darunter 300 spezifische Fähigkeiten) bietet der Titel eine enorme taktische Komplexität. Die Entwickler versprechen eine „Power-Fantasie“, die durch die Kombination verschiedenster Synergien innerhalb der Gruppe erreicht wird. Das Spielbrett selbst ist von Tabletop-Mechaniken inspiriert und entwickelt sich während der Schlachten dynamisch weiter.

Die Key Features im Überblick:

Release: 19. März 2026 auf Steam.

Umfang: 12 Klassen, zahlreiche Unterklassen und über 9000 Kombinationsmöglichkeiten für Builds.

Herausforderung: Zehn ansteigende Schwierigkeitsgrade für maximale Langzeitmotivation.

Hardware: Volle Controller-Unterstützung und Steam Deck-Kompatibilität ab dem ersten Tag.

Demo-Event: Eine erweiterte Demo wird im Rahmen des Steam Next Fests (23. Februar bis 2. März) spielbar sein.

Erster Blick im Trailer

Passend zur Ankündigung wurde ein neuer Teaser veröffentlicht, der einen Einblick in die düstere Dark-Fantasy-Atmosphäre und das rundenbasierte Gameplay gibt:

Interessierte können das Spiel ab sofort auf ihre Steam-Wishlist setzen, um den Start der Demo und den finalen Release nicht zu verpassen.