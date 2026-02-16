Launch-Trailer für Star Trek: Voyager – Across the Unknown

Kurz vor dem offiziellen Release am 18. Februar 2026 haben der Hamburger Publisher Daedalic Entertainment und der Entwickler gameXcite den Launch-Trailer zu Star Trek: Voyager – Across the Unknown veröffentlicht.
Der Titel verspricht eine tiefgehende Mischung aus Survival-Strategie und Crew-Management im Delta-Quadranten.
Gameplay-Kern: Roguelite-Struktur und Ressourcenmanagement
Im Gegensatz zu klassischen Adventure-Titeln setzt Across the Unknown auf eine systemische Spieltiefe, die insbesondere IT-affine Strategen ansprechen dürfte. Das Spiel ist in 12 Sektoren unterteilt, durch die die U.S.S. Voyager navigiert werden muss.
Die technischen Highlights des Gameplays:
- Dynamische Schiffs-Konfiguration: Die Voyager ist kein statisches Asset. Durch Entscheidungen und Upgrades verändert sich die technische Konfiguration und das Layout des Schiffes bei jedem Durchlauf permanent.
- Roguelite-Elemente: Jedes Durchspielen generiert neue „What-if“-Szenarien, die von der bekannten TV-Timeline abweichen können.
- Multisystem-Management: Spieler müssen Ressourcen, Schiffsenergie und die Moral der Crew in Einklang bringen, während sie diplomatische oder kriegerische Konflikte lösen.
Plattformen und Verfügbarkeit
Das Spiel erscheint diesen Mittwoch plattformübergreifend. Besonders interessant ist die Bestätigung für die Nintendo Switch 2, was auf eine gut optimierte Engine (vermutlich Unreal Engine 5 oder eine modifizierte Unity-Iteration) schließen lässt, um die Performance-Unterschiede zwischen High-End-PCs und Handheld-Hardware zu überbrücken.