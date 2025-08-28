CHERRY XTRFY MX 8.3 TKL Keyboard und GP7 Mousepad im Test

Design und Funktionen

Mit einem Gewicht von 1.250 Gramm ist die Tastatur bei einem Formfaktor von 80%, also ohne Ziffernblock, so richtig massiv ausgefallen. Große Gummifüße auf der Unterseite unterstützen die Rutschfestigkeit weiter und die Tastatur ist auch höhenverstellbar. Handballenauflage gibt es leider auch dieses mal nicht, was bei einer Höhe von 44 mm durchaus interessant gewesen wäre.

Gleich drei Anschlussmöglichkeiten bietet die MX 8.3, entweder über ein USB-Kabel, via Bluetooth oder mittels kabellose Verbindung im 2,4 Ghz Funkbereich. Ein kleiner Schalter auf der Rückseite ermöglicht das Umschalten zwischen den 3 Möglichkeiten. Daneben befindet sich der USB-C Anschluß für die Kabelverbindung und das Aufladen der Tastatur. Technisch wird eine Polling Rate von 4000 Hz bei der drahtlosen und 8000 Hz bei der kabelgebundenen Variante geboten. Die MX 8.3 überträgt die Daten bis zu 8 Mal pro Millisekunde und ermöglicht es dem Computer, entsprechend schneller auf jeden Tastendruck zu reagieren.

Bei den Switches setzt Cherry auf hot-swap-fähige MX2A-Schalter. Mit präzise aufgetragenem Premium-Schmiermittel und einem neuen Federdesign bietet der MX2A eine sanftere Betätigung, verbesserte Akustik und eine Lebensdauer von bis zu 100 Millionen Betätigungen. Dank der Hot-Swap-Funktion können die Schalter mühelos ausgetauscht und verschiedene Switches getestet werden – ganz ohne Löten.

Das Betätigen der Tasten fühlt sich jedenfalls gut an, sie bieten eine angenehme geräuschgedämmte Kulisse, fühlen sich leichtgängig, aber doch präzise an. Die Doubleshot-PBT-Tastenkappen sind langlebig und mit einer RGB-Beleuchtung ausgestattet, die sich individuell einstellen lässt und sehr leuchtstark ist.

Allerdings ist dem Hersteller bei der Beleuchtung der einzelnen Tasten aber wohl ein gröberer Fauxpas gelungen, so sind entgegen einiger Produktbilder auf der Webseite bei den doppelt belegten Tasten nur die obere Reihe der Zeichen beleuchtet, wie z.B. die ganzen Sonderzeichen, nicht aber die Zahlen oder die FN-Funktionen auf den Funktionstasten. Die Beschriftungen der unteren Reihen sind noch dazu in dunkelgrauer Farbe auf mittelgrauen Tasten angebracht. Das ist bei etwas schlechterem Licht schon so gut wie nicht mehr lesbar. Im folgenden ein Foto, damit ihr wisst was ich damit meine:

Konfigurieren lässt sich die Tastatur entweder über das integrierte LCD-Display oder die optionale Cherry Utility-Software. Das Display selbst mag auf den ersten Blick ein cooles Features sein, lassen sich damit die Einstellungen darüber und das rechts davon angebrachte Drehrad durchführen, ohne eine Software zu benötigen. Allerdings ist das Display so klein das Statusinformationen so gut wie nicht lesbar sind, weil zu klein und auch sonst kann die Anzeige für keine anderen Werte wie Medieninformationen oder Rechnerwerte.

Wer jetzt kein Fan des Drehreglers und des kleinen Displays ist, kann sich die Tastatur auch mittels der Utility-Software konfigurieren. Es lassen sich damit 3 HW-Profile anlegen, Tasten belegen, die Beleuchtung der einzelnen Tasten ändern und ein paar eigene Bildchen auf das Display hochladen. Das ist durchaus ausreichend, aber auch nicht mehr.

Spieletauglichkeit

Spieletauglich ist die MX 8.3 TKL allemal. Die linearen MX2A-Switches reagieren präzise und schnell, die Tastatur verrutscht auch bei intensiveren Gaming-Sessions nicht und die 8.000 Hz Polling-Rate sorgt für eine fast verzögerungsfreie Eingabe. Features wie N-Key-Rollover und Anti-Ghosting sorgen dafür, dass auch komplexe Tastenkombinationen nacheinander zuverlässig erkannt werden. Noch dazu können die Switches bei Bedarf auch leicht ausgetauscht werden.

Die gedämmten Tasten erzeugen dabei eine angenehme Umgebung im Spielealltag, die fehlende Handballenauflage schmerzt allerdings, da die Tastatur recht hoch ist.

Mehr Informationen unter: https://www.cherry.de/de-de/produkt/mx-8-3-tkl-wireless