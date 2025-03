Focus Entertainment kündigt Warhammer 40.000: Space Marine 3 an

Focus Entertainment Publishing, Games Workshop und Saber Interactive geben die Entwicklung von Warhammer 40.000: Space Marine 3 bekannt, dem nächsten Teil der legendären Franchise im Warhammer-40.000-Universum.

Space Marine 2 fasziniert die Spieler weiterhin, und diese Neuauflage verspricht ein noch intensiveres Erlebnis, das dem Warhammer-40.000-Universum treu bleibt und ein intensives, brutales und spektakuläres Gameplay bietet.

„Wir fühlen uns geehrt durch die unglaubliche Resonanz der Fans nach der Veröffentlichung von Warhammer 40.000: Space Marine 2. Wir werden das Spiel in den kommenden Jahren weiterhin mit aufregenden Inhalten und regelmäßigen Updates unterstützen. Heute freuen wir uns, bekannt zu geben, dass das Abenteuer mit Space Marine 3 fortgesetzt wird. Spieler können sich auf eine fesselnde Kampagne, einen Mehrspielermodus und Innovationen freuen, die die Standards von Third-Person-Actionspielen neu definieren werden. Entwickelt in enger Zusammenarbeit mit Games Workshop, wird Warhammer 40.000: Space Marine 3 das Genre auf neue Höhen führen, indem es noch spektakulärere Schlachten in großem Maßstab einführt“, sagte John Bert, stellvertretender CEO von Focus Entertainment Publishing, einer Tochtergesellschaft der PULLUP Entertainment Group.

„Space Marine 2 hat sich für Saber als ein transformatives Spiel erwiesen. Es ist der Höhepunkt all dessen, was wir in unseren 25 Jahren im Geschäft über Spieleentwicklung gelernt haben. Wir beginnen nun mit der Entwicklung von Space Marine 3, einem Spiel, das enorme Erwartungen von unserer schnell wachsenden Fangemeinde mit sich bringt. Während wir das Space Marine 2-Universum in den kommenden Jahren weiterhin unterstützen und ausbauen werden, werden wir all unsere Erkenntnisse nutzen und sie auf ein noch größeres und spektakuläreres Spiel für den dritten Teil anwenden. Wir sehen dies als eine Gelegenheit, einen wahren Liebesbrief an das Warhammer 40.000-Universum zu schreiben“, sagte Matthew Karch, CEO von Saber Interactive.

Weitere Informationen zu Warhammer 40.000: Space Marine 3 werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.