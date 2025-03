KONAMI enthüllt SILENT HILL f: Ein neues Kapitel der Horror-Marke

Konami Digital Entertainment, B.V. (KONAMI) hat heute neue Informationen über den neuen Teil der legendären SILENT HILL-Reihe bekannt gegeben: SILENT HILL f.

Das neue Kapitel spielt im Japan der 1960er Jahre und lässt Spieler in eine unheimliche und gespenstische Welt eintauchen, in der sich Horror und psychologische Spannung in einer unvergesslichen Erzählung verflechten, um die Schönheit im Schrecken zu finden.

Eine neue Geschichte, die im Japan der 1960er-Jahre spielt

In der abgelegenen Berggemeinde Ebisugaoka führt Teenager Shimizu Hinako ein unauffälliges Leben – bis ein dichter Nebel aufzieht und ihr einst vertrautes Zuhause in einen trostlosen und furchterregenden Ort verwandelt. Da die Stadt scheinbar verlassen ist und eine unbekannte Bedrohung im Nebel lauert, muss Hinako die spektralen Überbleibsel ihrer Vergangenheit finden, knifflige Rätsel lösen und gegen schreckliche Wesen kämpfen, um zu überleben.

Vor unmögliche Entscheidungen gestellt, muss sie schließlich zwischen Schönheit und Wahnsinn wählen und die im Nebel lauernden Schrecken konfrontieren.

Eine visionäre Horror-Erzählung von Ryukishi07

Der renommierte Autor Ryukishi07, bekannt für seine Arbeit an Higurashi When They Cry und Umineko When They Cry, bringt seine charakteristische Mischung aus psychologischem Horror und emotionalem Storytelling in SILENT HILL f ein. Er ist für seine immersiven Erzählungen, die die menschliche Natur und gesellschaftliche Erwartungen erforschen, bekannt. Seine Beteiligung an SILENT HILL f beschreibt er als eine sehr persönliche Erfahrung:

„Bis heute erinnere ich mich an das Gefühl, das ich bei meiner ersten Begegnung mit der erdrückenden und beklemmenden Atmosphäre von SILENT HILL hatte. Sie verfolgt und fasziniert mich immer noch sehr. Es ist mir eine Ehre, an einer Serie zu arbeiten, an die ich so viele Erinnerungen habe. Ich habe meine ganze Kraft in diese Geschichte gesteckt, so sehr, dass es mir nichts ausmachen würde, wenn es das Letzte wäre, was ich je geschrieben habe.“



„Für mich ist die SILENT HILL-Reihe mehr als nur eine Sammlung von Geschichten. Sie ist ein Medium; eine erstaunliche, phänomenale Art, das Herz und den Geist eines Menschen zu erforschen und zu erleben. Ich hoffe, dass die Spieler da draußen sie genauso zu schätzen lernen. Ich hoffe, unseren Freunden in Übersee gefällt der Blick darauf, wie SILENT HILL aussehen könnte, wenn es an einem etwas anderen Ort spielen würde – zum Beispiel in Japan.“

Ein kühner neuer Horror-Ansatz

Das Projekt wird von der gefeierten Illustratorin und Designerin kera unterstützt, die für ihre stimmungsvollen Arbeiten im Bereich Kartenspiele und Monsterdesign bekannt ist. Inspiriert von SILENT HILL 2 hat kera unermüdlich daran gearbeitet, ein visuelles Erlebnis zu schaffen, das die Serie ehrt und gleichzeitig in eine neue Richtung führt.

Der legendäre Komponist Akira Yamaoka, der die SILENT HILL-Reihe seit über 25 Jahren prägt, kehrt zurück, um die schaurigen Klanglandschaften von SILENT HILL f zu erschaffen. Yamaoka, ist für die Musik der Nebelwelt des Spiels verantwortlich und mischt eindringliche Melodien, die auf die psychologischen Horror-Wurzeln von SILENT HILL abgestimmt sind, zu einem beunruhigenden Erlebnis, das sowohl bei langjährigen Fans als auch bei Neueinsteigern Anklang finden wird.

An der Seite von Akira Yamaoka wird der bekannte Spielekomponist Kensuke Inage die Musik für die Anderswelt des Spiels komponieren und damit einen einzigartigen auditiven Kontrast zwischen den beiden Welten in SILENT HILL f schaffen. Kensuke hat bereits an über 30 Videospieltiteln mitgewirkt und versteht es meisterhaft, japanische Musikelemente mit modernen Stilen zu verbinden.

Nach dem Erfolg des SILENT HILL 2 Remakes leitet Produzent Motoi Okamoto das Projekt mit der Vision, die Serie durch die erstmalige Verortung in Japan spannend zu halten. Er betont den einzigartigen Horror-Ansatz des Spiels, der die traditionellen psychologischen Elemente von SILENT HILL mit der unverwechselbaren Ästhetik der japanischen Folklore verbindet.

Eine Erfahrung, die Grenzen verschiebt

SILENT HILL f wird Spieler mit unbequemen Themen und den damit verbundenen psychologischen Qualen herausfordern. Das Spiel spiegelt die Bräuche und die Kultur Japans in der dargestellten Ära wider und bietet gleichzeitig ein intensives und hochemotionales Horrorerlebnis.

Spieler können SILENT HILL f ab sofort in den jeweiligen Plattform-Stores auf die Wunschliste setzen, um es später auf PlayStation 5 und XBOX Series X|S-Konsolen oder auf PC über Steam, Microsoft Store und den Epic Games Store zu spielen.

Physische Vorbestellungen für PlayStation 5 und XBOX Series X|S werden bei ausgewählten Händlern möglich sein, einschließlich einer limitierten SteelBook®-Auflage als Anreiz für frühe Vorbestellungen.

Weitere Informationen biete die SILENT HILL f Webseite: https://www.konami.com/games/silenthill/f/