Ubisoft veröffentlichte jetzt den offiziellen Launch-Trailer zu Avatar: Frontiers of Pandora™ – From the Ashes, der die Antagonisten der Erweiterung und ihre Beweggründe beleuchtet.

Die Erweiterung „From the Ashes“ erscheint 19. Dezember auf Ubisoft+, PlayStation®5, Xbox Series X|S, Amazon Luna* sowie auf PC über den Ubisoft Store, den Epic Games Store und Steam und zeigt den Spieler:innen eine sehr viel feindseligere Westliche Grenze sowie einen zerstörten Kinglor-Wald.

Die Erweiterung wurde von Massive Entertainment – einem Ubisoft-Studio**, in Zusammenarbeit mit Lightstorm Entertainment und Disney entwickelt und konfrontiert die Spieler:innen mit einer unerbittlichen Kriegerschar an Mangkwan-Räubern, auch bekannt als der Ash-Clan. ​ Dessen Trotz gegenüber Eywa und seine Entschlossenheit, den Widerstand auszulöschen, spielen eine zentrale Rolle in der Erzählung und für die wichtigsten Konflikte in der Westlichen Grenze.

Der Trailer zeigt die auffällige visuelle Identität des Ash-Clans: Ziernarben, Piercings und kräftige rote und schwarze Farbstreifen – die Essenz ihrer verbrannten Heimat. Diese heftige Ästhetik signalisiert eine radikale Abkehr von dem Clan, den die Spielenden bisher kennengelernt haben, und unterstreicht den düsteren Ton der Erweiterung.

So’leks Geschichte mit dem Ash-Clan reicht weit zurück. Vor Jahren geriet er in einen brutalen Kampf mit Wukula, einem Mangkwan-Krieger, der ihn mit Narben zeichnete und mit Rachegelüsten zurückließ, was die Bühne für den unvollendeten Kampf in „From the Ashes“ bereitete. An Wukulas Seite steht Zari, eine tödliche Scharfschützin, die von der RDA ausgebildet wurde. Sie ist auf einem Auge blind, aber mit ihrem Gewehr und ihrer RDA-Ausrüstung dennoch tödlich. Ihre Rivalität mit Wukula verleihen der Geschichte der Erweiterung zusätzliche Spannung. Der Trailer zeigt auch Rakx, die sadistischste Mangkwan-Räuberin, die bei ihren Gewalttaten Ikrans auf grausame Weise einsetzt.

„Zum ersten Mal erleben die Spieler:innen dramatische Bosskämpfe zwischen Na’vi und Na’vi“, erklärt Omar Bouali, Creative Director bei Massive Entertainment. „Diese Kämpfe gegen die Mangkwan-Raider erfüllen einen der größten Wünsche unserer Community: mehr Abwechslung und Intensität im Kampf.“

Der Trailer gibt auch einen Vorgeschmack auf neue Innovationen der RDA, darunter Hellhounds, Roboterhunde, die erstmals im Graphic Novel „Avatar: The High Ground™“ vorgestellt wurden, sowie Skel-Suits und AMP-Suit-Varianten, die für Scharfschützen- und Schrotflinten-Gefechte ausgerüstet sind. Diese Ergänzungen verstärken die Gefahr in Pandoras Himmel und schaffen so eine Welt, die feindseliger ist als je zuvor.

Fans werden auch Major Tyler Bukowski zu Gesicht bekommen, einen Offizier, der erstmals in der Comic-Reihe „Avatar: The Gap Year – Tipping Point™“ vorgestellt wurde. Bukowskis umfassende Kenntnisse der Na’vi-Kultur und seine rücksichtslosen Taktiken machen ihn zu einer faszinierenden neuen Machtfigur, die die Offensive des RDA-Ash-Clans in der Westlichen Grenze anführt, um den Widerstand und seine Sarentu-Verbündeten zu jagen – mit ganz besonderem Augenmerk auf So’lek.

From the Ashes erweitert die Saga mit wiederkehrenden Verbündeten, baut auf den Hintergrundgeschichten der Clans wie den Wind Traders auf und setzt emotionale Akzente, die So’leks Reise von Überleben und Vergeltung intensivieren. Die Erweiterung ist als eigenständiger Kauf erhältlich oder als Teil der Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes-Edition, die das Hauptspiel, die Erweiterung und den Bonusinhalt „Schwebenden Berge“ beinhaltet.

Bereits jetzt können Spieler:innen ein großes, kostenloses Titel-Update für das Hauptspiel Avatar: Frontiers of Pandora genießen, das am 5. Dezember veröffentlicht wurde. Dieses Update führt zwei der meistgewünschten Community-Features ein: New Game+ sowie die lang ersehnte Third-Person-Ansicht. Damit eröffnet sich den Fans eine neue Perspektive und zusätzliche Wiederspielbarkeit, um Pandora auf neue Weise zu erleben.

Für weitere Informationen über Avatar: Frontiers of Pandora besucht gerne auch www.avatarfrontiersofpandora.com oder nehmen Sie an der Diskussion in den sozialen Medien mit dem Hashtag #AvatarFrontiers teil.