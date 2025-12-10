PlayStation nominiert Crimson Desert zu einem der meist erwarteten Spiele 2026

Pearl Abyss gab heute bekannt, dass Crimson Desert, der Open-World-Action-Adventure-Titel des Studios, diese Woche zweimal von PlayStation ausgezeichnet wurde, was die weltweit steigende Begeisterung vor der Veröffentlichung des Spiels unterstreicht.

Heute hat PlayStation Crimson Desert als eines der wichtigsten Spiele hervorgehoben, auf die man sich freuen kann, und den Titel neben anderen großen kommenden Veröffentlichungen in seiner redaktionellen Berichterstattung zum Jahresende aufgeführt.

Darüber hinaus hat der PlayStation Blog Crimson Desert offiziell für die Kategorie „Most Anticipated Game of 2026 and Beyond” (Das am meisten erwartete Spiel 2026 und darüber hinaus) bei den jährlichen PS Blog Game of the Year Awards nominiert.

„Wir fühlen uns geehrt, dass Crimson Desert von der PlayStation-Community und -Plattform auf so bedeutungsvolle Weise gewürdigt wird“, sagte ein Sprecher von Pearl Abyss. „Unser Team ist bestrebt, ein unvergessliches Abenteuer zu bieten, und diese Anerkennung spornt uns auf dem Weg zur Markteinführung an.“

Über die PS Blog Game of the Year Awards

Die PlayStation Blog Game of the Year Awards zeichnen herausragende Titel in 19 Kategorien aus und würdigen dabei Kreativität, handwerkliches Können und unvergessliche Spielerlebnisse. Als gemeinschaftsorientiertes Programm werden alle Gewinner:innen ausschließlich durch die Stimmen der Spieler:innen ermittelt. Die Spiele, die in jeder Kategorie die meisten Stimmen erhalten, werden bei der Bekanntgabe der Ergebnisse in den kommenden Wochen mit Bronze-, Silber-, Gold- oder Platin-PS-Blog-Trophäen ausgezeichnet.

Die Nominierung von Crimson Desert spiegelt das große Interesse der Spieler:innen wider, da ausschließlich die Stimmen der Community über die Gewinner:innen entscheiden.

Vorbestellungen sind ab sofort für PlayStation®5, Xbox Series X|S, Steam und Apple Mac möglich. Spieler:innen können sowohl digitale Editionen als auch physische Pakete bei teilnehmenden Händlern weltweit erwerben.

Mehr Informationen gibt es auf der offiziellen Website.