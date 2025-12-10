Winter Offensive startet in Battlefield 6 und REDSEC

Electronic Arts und Battlefield Studios veröffentlichen neue saisonale Inhalte für Battlefield 6 und Battlefield REDSEC mit dem Start von Saison 1 – Winter Offensive.

Das Update umfasst eine gefrorene Variante der Karte Empire-State für zeitlich begrenzte Spielerlebnisse, einen Bonuspfad mit dem neuen Eiskletterbeil sowie weitere Inhalte. Gleichzeitig beginnt die REDSEC Elite Series für den hochrangigen Wettkampf.

Im zeitlich begrenzten Karten-Update Kältestarre übernehmen Spieler:innen die Kontrolle über den Bezirk Brooklyn auf der winterlich veränderten Karte Empire-State in Battlefield 6 und REDSEC. In Battlefield 6 stehen speziell angepasste Varianten von Eroberung und Dominanz zur Verfügung, die eine aktive Einfrieren-Mechanik enthalten. In Bereichen der Kampfzone herrschen Temperaturen unter null; mit der Zeit wirkt sich dies auf die Soldat:innen aus. Um ein Einfrieren zu vermeiden, können sie sprinten, einen Adrenalin-Injektor nutzen oder ausgewiesene Wärmezonen aufsuchen. Der Mechanismus ist nur in bestimmten Modi aktiv und fordert Teams dazu heraus, ihre Ressourcen taktisch zu verwalten.

Auch REDSEC erhält Kältestarre in einer limitierten Gauntlet-Variante, die die Intensität des Modus durch harsche Winterbedingungen steigert. In jeder Runde sind drei feste Missionen vorgegeben: Stillstand, Extraktion und Trümmer.

Der Winter Offensive-Bonuspfad schaltet zusätzliche Inhalte frei, darunter der neue Eispickel und Premium-Anpassungen.

Für den Portal-Modus stehen mit dem Update neue Funktionen bereit, die erweiterte Gestaltungsmöglichkeiten bieten:

Verifiziertes Gauntlet-Erlebnis : Alle REDSEC-Gauntlet-Inhalte können in Portal verwendet werden, um eigene Erlebnisse von locker bis kompetitiv zu erstellen.

: Alle REDSEC-Gauntlet-Inhalte können in Portal verwendet werden, um eigene Erlebnisse von locker bis kompetitiv zu erstellen. Kältestarre Empire-State : Die winterliche Karte kann als Kulisse für individuelle Szenarien genutzt oder in bestehende Kartenrotationen eingebunden werden.

: Die winterliche Karte kann als Kulisse für individuelle Szenarien genutzt oder in bestehende Kartenrotationen eingebunden werden. Einfrieren-Mechanik: Kann nun unabhängig von der Umgebung – sogar auf Karten wie Kairo – eingesetzt werden, um Kälte- und Wärmezonen hinzuzufügen.

Parallel zum Update startet die REDSEC Elite Series sowie die Open Series. Zeitpläne, Details zu beiden Wettbewerben und weitere Informationen zur Winter Offensive sind im zugehörigen Blogeintrag verfügbar.

Das Update 1.1.3.0 integriert zudem Verbesserungen bei Soldatensichtbarkeit, Waffenverlässlichkeit, Fahrzeugverhalten, Audiokonsistenz und dem allgemeinen Spielfluss. Technische Einzelheiten stehen im Bereich „Game Updates“ der Website bereit.