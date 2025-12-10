Kirby Air Riders im Test

Von Air-Ride bis Road-Trip

Kirby Air Riders bietet eine breite Auswahl an Spielmodi, die die simplen, aber vielschichtigen Gameplay-Mechaniken auf unterschiedliche Weise nutzen. Der klassische Air-Ride-Modus bildet dabei den Kern des Spiels: Auf verschiedenen Strecken liefern sich bis zu vier Spieler lokal, drahtlos oder online sogar bis zu acht Teilnehmer, rasante Rennen, bei denen Power-Ups und präzise Drift-Manöver den Ausschlag geben. Wer es kompakter und chaotischer mag, findet im Top-Ride-Modus eine moderne Variante der Arena-Rennen aus der Vogelperspektive. Die kurzweiligen Mini-Strecken eignen sich besonders für schnelle Partien und funktionieren lokal ebenso gut wie im Online-Modus, in dem bis zu vier Spieler gegeneinander antreten können.

Das Herzstück der Neuauflage ist jedoch einmal mehr der Modus „City Trial“. Hier erkunden bis zu vier Spieler (online sogar bis zu sechs) eine große, frei befahrbare Stadt, sammeln innerhalb einer vorgegebenen Zeit möglichst viele Upgrades ein, sabotieren ihre Rivalen und bereiten sich auf ein abschließendes Final-Event vor, etwa einen Flugwettbewerb, bei dem es darum geht, möglichst weit oder möglichst lange zu gleiten. Die Ziele dieser Final-Events wechseln von Runde zu Runde und werden immer erst kurz zuvor bekanntgegeben. Diese Zufälligkeit sorgt dafür, dass jede Partie anders verläuft und man nie genau weiß, ob man beim Sammeln der Upgrades besser auf Geschwindigkeit, Flugfähigkeit oder andere Fähigkeiten setzen sollte.

Ergänzt wird das Angebot durch den neuen „Road-Trip“, einen Story-Modus für Einzelspieler. Erzählt wird darin die Geschichte rund um eine mysteriöse Maschine, die schwer beschädigt wurde und einen Großteil ihrer Funktionen verloren hat. Kirby findet das merkwürdige Gefährt und beschließt, ihm zu helfen. In kleinen, thematisch abwechslungsreichen Herausforderungen arbeitet sich der Spieler Schritt für Schritt durch eine Reihe zunehmend kniffliger Missionen. Zwischendurch sorgen kurze, Kirby-typische Zwischensequenzen dafür, dass die Geschichte charmant vorangetrieben wird. Da der Schwierigkeitsgrad moderat und stetig ansteigt, eignet sich dieser Modus besonders gut für Neulinge.