State of Play mit Saros, Lost Soul Aside, Days Gone Remastered

Gestern Abend fand eine neue State of Play-Ausgabe statt, dem Video-Format zu Neuheiten rund um PlayStation. In der über 40-minütigen Show wurden einige der kommenden Highlights für PlayStation 5, PS VR2 und PC gezeigt.

Bei Saros handelt es sich um das neue Spiel von Housemarque, den Entwicklern von Returnal. Spieler übernehmen die Rolle von Arjun Devraj, der in der Weltraumkolonie Carcosa eine mysteriöse Sonnenfinsternis erlebt. Wie bei Returnal verändert sich mit jedem Tod die Welt, doch Arjun kann auf permanente Verbesserungen und Ressourcen zurückgreifen, die ihn stärker zurückkommen lassen. Saros erscheint 2026 exklusiv für PS5 und PS5 Pro.

Yang Bing, der Kopf hinter Lost Soul Aside, stellte sein Projekt erstmals ausführlich vor. Das ursprünglich als Ein-Mann-Projekt gestartete Action-Rollenspiel wird bereits am 30. Mai für PS5 und PC veröffentlicht. Lost Soul Aside versetzt die Spieler in eine lebendige Welt, in der das rasante, stylische und tiefgängige Kampfsystem im Mittelpunkt steht. Die Waffe von Protagonist Kaser passt sich dabei stets an den Spielstil an.

Ebenfalls angekündigt wurde eine Remastered-Version von Days Gone. Die runderneuerte Version des Spiel entsteht in Zusammenarbeit von Bend Studio und Climax Studios und versetzt Spieler erneut in die Lederkluft von Deacon St. John, der gegen die Freaker-Horden ums nackte Überleben kämpft. Days Gone Remastered für die PS5 bietet dabei zahlreiche Features wie eine verbesserte Grafik und Bildwiederholrate, vollständige Unterstützung des DualSense Wireless-Controllers, neue Barrierefreiheits-Optionen und mehr. Mit Horde Assault ist auch ein komplett neuer Arcade-Modus vorhanden. Days Gone Remastered erscheint am 25. April.

Einen Trailer gab es auch zu Stellar Blade x Goddess of Victory: Nikke. Dabei handelt es sich um einen weiteren DLC des Spiels von SHIFT UP mit spannenden neuen Inhalten. Dieser wurde, ebenso wie die PC-Version von Stellar Blade, für Juni angekündigt.

Die weiteren Ankündigungen in der Übersicht:

Borderlands 4 (PS5, Gearbox)

Monster Hunter Wilds (PS5, Capcom):

MindsEye (PS5, Build a Rocket Boy)

Tides of Annihilation (PS5, Eclipse Glow Studio)

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (PS5, Konami)

Dreams of Another (PS5, PS VR2, Baiyon)

Shinobi: Art of Vengeance (PS5, Lizardcube)

Darwin’s Paradox! (PS5, ZDT)

Warriors Abyss (PS5, KOEI TECMO GAMES)

Split Fiction (PS5, Hazelight Studios)

Metal Eden (PS5, Reikon Games)

Onimusha: Way of the Sword (PS5, Capcom)

Lies of P: Overture (PS5, Neowiz)

Directive 8020 (PS5, Supermassive Games)

Splitgate 2 (PS5, 1047 Games)

Dave the Diver – Ichiban’s Holiday (PS5, Mintrocket)

Sonic Racing: CrossWorlds (PS5, SEGA)

Digimon Story Time Stranger (PS5, Bandai Namco)

Hell is Us (PS5, Rogue Factor)

The Midnight Walk (PS5 & PSVR2, Moonhood)

WWE 2K25 (PS5, 2K)

Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimics (PS5 & PSVR2, Steel Wool Games)

Blue Prince (PS5, Raw Fury)

Abiotic Factor (PS5, Playstack)

Weitere Informationen und eine Zusammenfassung aller Ankündigungen bietet der PlayStation.Blog.