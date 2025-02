Horrorspiel Flesh Made Fear angekündigt

Michael Cosio

Flesh Made Fear ist die furchterregende Idee von Michael Cosio, einem in Kalifornien ansässigen Entwickler mit einer unerbittlichen Leidenschaft für Horrorfilme und -spiele. Michael Cosio ist bekannt für seine fesselnden Indie-Horror-Erlebnisse und ist die kreative Kraft hinter Titeln wie Terror at Oakheart, Suffer the Night, Weeping Falls Massacre und Meat Saw – alle auf Steam erhältlich.

Tauche ab in den Wahnsinn von Flesh Made Fear

Flesh Made Fear ist ein blutgetränkter Liebesbrief an die PSX-Ära des Survival-Horrors. Es lässt die kniffligen Rätsel, pulsierenden Kämpfe und das erstickende Grauen des Genres wieder aufleben. Aber es ist nicht nur eine nostalgische Hommage – die moderne Steuerung macht das Erlebnis noch intensiver, die fesselnden Zwischensequenzen ziehen dich noch tiefer in den Albtraum hinein, und die unerbittlich fesselnde Geschichte lässt dich bis zum bitteren Ende nicht mehr los.

Du schlüpfst in die Rolle eines Reaper Intervention Platoon (R.I.P.)-Agenten – ein Mitglied einer verdeckten Spezialeinheit, die den berüchtigten Victor „The Dripper“ Ripper aufhalten soll. Einst ein brillanter CIA-Agent, jetzt ein geistesgestörter Architekt des Grauens, hat Ripper eine vergessene Stadt in ein groteskes Schlachthaus verwandelt, in dem geisteskranke Infizierte und albtraumhafte Kreationen in den Schatten lauern. Ihr Auftrag ist klar: Jagen Sie Ripper, entschlüsseln Sie seine dunkelsten Geheimnisse und überleben Sie sein Herrenhaus, das sich in ein Labor des Schreckens verwandelt hat. Aber in einer Welt, in der die Realität selbst verdreht ist, stellt sich die Frage: Kannst du dem trauen, was du siehst?