Detektiv-RPG Inspector Schmidt – The Ebbing aus München erscheint am 7. April

Der Münchener Indie-Entwickler Active Fungus Studios hat den Release des Detektiv-RPGs Inspector Schmidt – The Ebbing für den 7. April 2025 angekündigt.

Zur Feier der bevorstehenden Veröffentlichung ist jetzt eine brandneue Demo mit etwa zwei Stunden Spielzeit erscheinen. Enthalten sind ein Tutorial der Spielmechaniken sowie die erste Quest.

Ganz in der Tradition von Detektiv-Spielen gibt es in The Ebbing spannende Zahlen-, Bilder-, Such- und Kombinierrätsel, die es zu knacken gilt. Die Demo liefert einen ersten Vorgeschmack auf die ersten Rätsel.

Bereits im Vorgänger, A Bavarian Tale, ging es schon mysteriös, düster und mitunter blutig zu. The Ebbing führt eine neue Stimmungsfacette ein: Mystery. Protagonist Valentin Schmidt sieht sich in seinem neuen Fall in mysteriöse Geschehnisse verwickelt, in deren Verlauf er sich in einem gruseligen Moor wiederfindet und auf ein namenloses Grauen trifft. Die Stealth-Mechanik wurde hierfür komplett überarbeitet.

Darüber hinaus folgen die Münchener Spieleentwickler dem Erfolgsrezept des Vorgängers A Bavarian Tale: spannende Dialoge, skurril-lustige Situationen mit verschrobenen NPCs, eine verzweigte, komplexe Handlung mit unterschiedlichen Enden, eine Sprach- und Textausgabe auf (Nord-)Deutsch und Englisch sowie ein starker historischer Bezug zum 19. Jahrhundert, der das Setting der Handlung maßgeblich beeinflusst.

Im Detektiv-RPG Inspector Schmidt – The Ebbing wartet ein Dickicht aus Intrigen, Lügen und Geheimnissen, das sich um einen mysteriösen Todesfall rankt.

Das Jahr: 1870. Das erste transatlantische Telegrafenkabel wurde gerade in Betrieb genommen und läutet eine neue Ära der Kommunikation zwischen den USA und Deutschland ein. Industrialisierung und soziale Bewegungen nehmen Fahrt auf – ebenso wie kritische Diskurse und Konflikte in der Bevölkerung. Und dann ist da noch der Deutsch-Französische Krieg, der die Menschen beunruhigt, denn niemand will eingezogen werden.

Valentin Schmidt, ein junger Beamter, möchte eigentlich nur seinen wohlverdienten Urlaub an der Nordsee verbringen. Nach einer ereignisreichen Überfahrt erreicht er endlich das malerische Havstedt – doch dann überschlagen sich die Ereignisse: Bente Hansens Leiche wird am Telegrafenamt gefunden.

Valentins Urlaub scheint vorbei zu sein… es sei denn, er klärt die Tat auf und sorgt wieder für Sicherheit in Havstedt. Doch bald merkt er, dass jede Fraktion des idyllischen Städtchens ihre eigenen dunklen, seltsamen Geheimnisse birgt. Wer – oder was – hat Bente Hansen auf dem Gewissen?

Features

Erkunde die offene Welt: Bewege dich frei durch ein Küstenstädtchen im Jahr 1870.

Bewege dich frei durch ein Küstenstädtchen im Jahr 1870. Führe spannende Dialoge: Nutze die Dialog-Mechanik, um die Stadtbewohner:innen zu befragen, wichtige Informationen zu sammeln und herauszufinden, wer etwas verbirgt.

Nutze die Dialog-Mechanik, um die Stadtbewohner:innen zu befragen, wichtige Informationen zu sammeln und herauszufinden, wer etwas verbirgt. Beginne eine Konfrontation: Verhöre die Verdächtigen und überführe die Täter:innen.

Verhöre die Verdächtigen und überführe die Täter:innen. Suche nach Hinweisen: Nutze den Detektivmodus, um verborgene Indizien zu entdecken.

Nutze den Detektivmodus, um verborgene Indizien zu entdecken. Lass dich nicht erwischen: Schleiche dich in verbotene Bereiche und überlebe die Gefahren des Moors – entdeckt werden ist keine Option!

Schleiche dich in verbotene Bereiche und überlebe die Gefahren des Moors – entdeckt werden ist keine Option! Knacke spannende Rätsel: Nutze versteckte Hinweise und vor allem deinen Verstand, um an wichtige Informationen zu gelangen.

Nutze versteckte Hinweise und vor allem deinen Verstand, um an wichtige Informationen zu gelangen. Bestehe Skillchecks: Setze deine Fähigkeiten in klassischen Pen-and-Paper-Skillchecks (Würfeln) ein.

Setze deine Fähigkeiten in klassischen Pen-and-Paper-Skillchecks (Würfeln) ein. Level up: Entwickle deinen Charakter weiter und entscheide, welche Fähigkeiten du verbessern möchtest.

Entwickle deinen Charakter weiter und entscheide, welche Fähigkeiten du verbessern möchtest. Stelle nützliche Gegenstände her: Sammle Ressourcen und crafte Items und Consumables, um deine Fähigkeiten zu verbessern.

Sammle Ressourcen und crafte Items und Consumables, um deine Fähigkeiten zu verbessern. Triff schwierige Entscheidungen: Deine Handlungen beeinflussen den Verlauf der Geschichte. Entscheide selbst, wie du zum Ziel kommst: Durch Charisma, Diplomatie, Autorität… Die Mission ist klar: Löse den Fall!

Die Demo ist nicht das einzige Goodie: Neue Newsletter-Abonnierende erhalten als Dankeschön ein kostenloses Charakter-Handbuch mit Platz für Notizen. Es soll dabei helfen, in den Irrungen und Wirrungen der Havstedter Intrigen den Überblick zu behalten. Außerdem dürfen sie sich auf spannende historische Hintergrundinformationen zu den einzelnen NPCs und ihren Kontext in der bewegten Zeit des 19. Jahrhunderts freuen. Zum Abschluss können sie in einem extrem akkuraten Persönlichkeitstest herausfinden, welchem der drei NPC-Archetypen sie entsprechen.

Neuigkeiten zur Inspector Schmidt-Reihe gibt es über den AFS Discord-Server sowie den Newsletter und auf Steam.