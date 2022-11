Mario + Rabbids Sparks of Hope im Test

Wir erinnern uns kurz: In Mario + Rabbids Kingdom Battle landeten die vorlauten Rabbids mit ihrer Zeitwaschmaschine im Labor einer jungen Erfinderin sowie ihrem Roboter-Assistenten Beep-0 und wurden durch das SupaFusionierer-Headset mit diversen Spielfiguren aus dem Mario-Universum verschmolzen. Gemeinsam Beep-O reisen sie durch ein Wurmloch namens Mega-Bug in das Pilz-Königreich, um zusammen mit dem italienischen Klempner und seinen Freunden den fiesen Rabbid Spawny zur Strecke zu bringen. Soweit so gut.

Mario + Rabbids Sparks of Hope schließt nahtlos an diese Geschichte an. Die Rabbids und Beep-O treiben noch immer im Pilz-Königreich ihr Unwesen, als plötzlich unbekannte Wesen auftauchen. Sie ähneln Lumas, haben aber das Gesicht und die Ohren eines Rabbids, weshalb sie zunächst als Rabbid-Lumas, später als Sparks bezeichnet werden. Diese werden kurz darauf von einer Kreatur namens Cursa attackiert, welche aus dem letzten verbliebenen Fragment des Megabugs entstanden ist. Mittels der Energie der Sparks will sie die Galaxie übernehmen, indem es Darkmess, eine Art dunkle Materie, über die Planeten verteilt. Es liegt also wieder an Mario und den Rabbids, die Galaxie zu retten.

Wie bei den meisten Mario-Spielen dient die Story eigentlich nur dazu, um die Protagonisten von Spielewelt zu Spielewelt zu schicken. Trotz guter Inszenierung und einiger filmreifer Cutscenes, rückt die Geschichte auch bei Mario + Rabbids Sparks of Hope stark in den Hintergrund – spätestens wenn man in die erste Schlacht geschickt wird, ist sie auch schon wieder vergessen.