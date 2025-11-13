Römischer Statthalter*in gesucht: ANNO 117: PAX ROMANA jetzt erhältlich

Ubisoft veröffentlicht heute Anno 117: Pax Romana, einen der bislang ambitioniertesten Strategiespiele über das Römische Reich. Der Titel erscheint für PlayStation®5, Xbox Series X|S, Amazon Luna, GeForce Now und Mac sowie für PC über Steam, den Epic Games Store und Ubisoft Connect.

Das von Ubisoft Mainz entwickelte Spiel definiert das klassische Städtebau-Genre neu. Zum ersten Mal in der Anno-Reihe wählen Spielerinnen und Spieler ihre eigene Hauptfigur, die sie durch den erzählerisch geführten Expeditionsmodus begleitet. Entscheidet man sich für Marcus – einen jungen Mann voller Zweifel, der sich in einem von schwierigen Entscheidungen geprägten Amt beweisen muss? Oder für Marcia – eine junge Frau, die in einer Zeit politischer Unruhen versucht, ihr eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen? Als römische Statthalterin oder römischer Statthalter formen deine Entscheidungen das Leben deiner Bürger und geben dem Begriff des römischen Imperiums eine neue Bedeutung.

Im Sandkastenmodus lässt sich das Spielerlebnis vollständig anpassen – inklusive der Wahl der Startprovinz: Latium, das Herz des Reiches, oder Albion, eine raue, mystische Region fernab römischer Kultur. Jede Provinz bringt ihre eigene Kultur, Götterwelt und besondere Überzeugungen mit. In Albion stellt sich die Frage: Folgt man den Traditionen der Kelten oder setzt man römische Ambitionen durch? Wähle deine Götter, erfülle die Bedürfnisse deiner Bevölkerung und entscheide, ob du Frieden bewahren oder Kriege zu Land und zu Wasser führen willst. Du bestimmst den Preis der Pax Romana.

Die Standard Edition von Anno 117: Pax Romana ist für 59,99 Euro / 59,99 US-Dollar für PC, PlayStation®5 und Xbox Series X|S erhältlich.

Die Gold Edition umfasst das Hauptspiel sowie den Season Pass Year 1 und kostet 89,99 Euro / 89,99 US-Dollar auf denselben Plattformen.

Der Season Pass Year 1 beinhaltet drei umfangreiche Content-Packs:

Prophecies of Ash : Latium wird um ein neues bewohnbares Gebiet erweitert. Entdecke die größte Insel in Anno 117: Pax Romana, wo ein gewaltiger Vulkanausbruch deinen Regierungsstil auf die Probe stellt. Widme deine Städte einem neuen Gott, forme das Land nach deinem Willen und baue es neu auf.

: Latium wird um ein neues bewohnbares Gebiet erweitert. Entdecke die größte Insel in Anno 117: Pax Romana, wo ein gewaltiger Vulkanausbruch deinen Regierungsstil auf die Probe stellt. Widme deine Städte einem neuen Gott, forme das Land nach deinem Willen und baue es neu auf. Hippodrome : Errichte das bislang größte Monument der Anno-Geschichte, inspiriert vom berühmten Circus Maximus. Begeistere deine Bürger mit spannenden Wagenrennen, erhöhe deine Autorität und ziehe neue Spezialisten in deine Städte.

: Errichte das bislang größte Monument der Anno-Geschichte, inspiriert vom berühmten Circus Maximus. Begeistere deine Bürger mit spannenden Wagenrennen, erhöhe deine Autorität und ziehe neue Spezialisten in deine Städte. Delta Aurora: Erkunde eine neue Provinz mit weitem Wüstengebiet und fruchtbarem Flussdelta. Führe neue Bevölkerungsklassen mit einzigartigen Bedürfnissen und Weltanschauungen. Finde die Balance zwischen römischen Ambitionen und ägyptischen Traditionen und erweitere deine Macht mit neuen Göttern und militärischen Einheiten.

Zeitgleich mit dem Spiel erscheint der vollständige Original-Soundtrack von Dynamedion auf allen gängigen Musikplattformen sowie auf YouTube. Die Musik von Anno 117: Pax Romana lässt das Römische Reich mit kraftvollen Orchesterstücken und authentischen historischen Instrumenten lebendig werden. Das Album wurde von einem vollständigen Sinfonieorchester live eingespielt und bietet cineastische Wucht und emotionale Tiefe.

Weitere Informationen zu Anno 117: Pax Romana sowie zur Registrierung für kommende Live-Phasen finden sich auf Anno-Union.com.

Einen ausführlichen Testbericht zu Anno 117: Pax Romana findet ihr bei unter diesem Link!