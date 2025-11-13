Lasst die Endzeit beginnen: Trailer zur zweiten Staffel von Fallout

Prime Video hat den offiziellen Trailer sowie neue Episodenbilder zur zweiten Staffel der Erfolgsserie Fallout veröffentlicht.

Die mit Spannung erwartete achtteilige Staffel startet am 17. Dezember 2025, danach erscheint jede Woche eine neue Folge – bis zum Staffelfinale am 4. Februar 2026. Der Trailer zeigt actiongeladene Szenen, mutierte Kreaturen, spannende neue Cast-Enthüllungen – darunter Kumail Nanjiani und Macaulay Culkin – sowie fesselnde Geheimnisse, die am Horizont des Ödlands warten.

Die Handlung knüpft an die Ereignisse des epischen Staffel-Finales an und nimmt das Publikum mit auf eine Reise durch das Ödland der Mojave bis in die postapokalyptische Stadt New Vegas. Fallout Staffel 2 wird im Dezember dieses Jahres exklusiv bei Prime Video in über 240 Ländern und Regionen weltweit verfügbar sein.

Fallout wird von Kilter Films produziert, Executive Producers sind Jonathan Nolan und Lisa Joy. Geneva Robertson-Dworet und Graham Wagner sind Executive Producers, Schöpfer und Showrunner. Bis heute hat die erste Staffel von Fallout weltweit mehr als 100 Millionen Zuschauer:innen erreicht und zählt damit zu den drei meistgesehenen Titeln des Streamingdienstes aller Zeiten. Alle Folgen der ersten Staffel sind derzeit bei Prime Video zum Streaming verfügbar.

Basierend auf einer der größten Videospielreihen aller Zeiten erzählt Fallout die Geschichte von Reichen und Armen in einer Welt, in der es kaum noch etwas gibt, worum es sich zu kämpfen lohnt. Zweihundert Jahre nach der Apokalypse sind die Bewohner:innen der luxuriösen Fallout-Schutzbunker gezwungen, in die verstrahlte Landschaft zurückzukehren, die ihre Vorfahren hinterlassen haben – und stehen nun einem komplexen, bizarren und gewalttätigen Universum gegenüber.

In den Hauptrollen sind unter anderem Ella Purnell (Yellowjackets, Sweetpea), Aaron Moten (Emancipation, Father Stu), Walton Goggins (The White Lotus, The Righteous Gemstones), Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Moisés Arias (The King of Staten Island) und Frances Turner (The Boys) zu sehen.

Fallout wird von Kilter Films produziert, Executive Producers sind Jonathan Nolan, Lisa Joy und Athena Wickham. Geneva Robertson-Dworet und Graham Wagner sind Executive Producers, Schöpfer und Showrunner. Todd Howard von Bethesda Game Studios ist ebenfalls Executive Producer, gemeinsam mit James Altman für Bethesda Softworks. Auch Margot Lulick ist als Executive Producerin beteiligt. Die Serie wird von Amazon MGM Studios und Kilter Films in Zusammenarbeit mit Bethesda Game Studios und Bethesda Softworks produziert.