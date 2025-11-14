The Blood of Dawnwalker – Neues Gameplay-Video enthüllt

Das Studio Rebel Wolves und Publisher Bandai Namco Entertainment veröffentlichen ein neues Video zu The Blood of Dawnwalker, in welchem neues Gameplay-Material aus dem Spiel zu sehen ist.

Das Dark-Fantasy-RPG erscheint für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Im Video zu sehen sind zahlreiche, von der Community gewünschte Verbesserungen. Unter anderem wurden Anpassungen am Kampfsystem und der Kamerapositionierung vorgenommen. Das neue Gameplay-Material wird von Ariana Siarkiewicz, Teil des Autoren-Teams bei Rebel Wolves, kommentiert und zeigt Coen beim Erkunden der Kathedrale von Svartrau. Dabei stehen die dynamischen Kämpfe gegen Menschen und Monster im Fokus, außerdem werden Details zur Lore im Spiel enthüllt.

Die Geschichte von The Blood of Dawnwalker spielt im 14. Jahrhundert in dem fiktiven Sangora-Tal, einer vergessenen Ecke der Karpaten. Spielende übernehmen darin die Rolle von Coen, ein Mann, der in einen Dawnwalker verwandelt wurde: tagsüber ist er ein Mensch, nachts ein Vampir. Seine Familie wurde von den vampirischen Adeligen entführt, die die Kontrolle über das Sangora-Tal übernommen haben. Um sie zu retten, muss er seine neu erworbene Kraft einsetzen.

Weitere Informationen zu The Blood of Dawnwalker und anderen Titeln von Bandai Namco Entertainment Europe sind hier verfügbar: www.bandainamcoent.eu.