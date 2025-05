We are Football 2024 – Update 4

Zum Fußballmanager We are Football 2024 gibt es wieder Neuigkeiten, es wurde nun das Update 4 veröffentlicht.

Das Betatest-Team war zuletzt richtig eifrig, sodass jetzt das Update 4 zu We are Football 2024 veröffentlicht wurde:

Taktische Verbesserungen

– Verbesserung taktische Auswirkungen von Distanzschüssen, bessere Sichtbarkeit des Trainingseffekts der Distanzschüsse

– Verstärkung der Auswirkungen von ,,Gegner provozieren“; funktioniert jetzt am besten, wenn der Gegner sehr extrovertiert ist

– Verbesserte Verteilung der gelben Karten, exotische Gründe seltener (z.B. Fehlverhalten in Mauer, verfrühtes Betreten des Platzes)

– Textkorrekturen bei Gründen für Karten, die so klangen, als würden sie mehrere Spieler betreffen

– Gelbe Karten für Zeitspiel jetzt in Abhängigkeit vom Spielstand

– Taktische Anpassungen der Auswirkungen schwächerer Torhüter, deren Aufstellung nun stärker ins Gewicht fällt

Verbesserungen Auf- und Abwertungen

– Auf- und Abwertungen auch für die KI-Vereine

– Stärkere Gewichtung des Talents bei den Auf- und Abwertungen

– Aufwertungen für die menschlichen Spieler jetzt an den Schwierigkeitsgrad unter ,,Training“ gebunden

– Stärkeänderungen durch Tore und Vorlagen für User und KI besser an die Spielerstärken angepasst (bessere Spieler brauchen mehr davon)

– Aufwertungen für Torhüter und Abwehrspieler bei vielen Zu-0-Spielen

– Altersbedingte negative Effekte bei der Spielerentwicklung setzen etwas früher ein

– KI-Teams bieten älteren Spielern nun etwas kürzere Verträge an

– Um 25% erhöhte Sponsoreneinnahmen bei den Frauen im Spielverlauf wegen der zusätzlichen Aufwertungen

Sonstige Verbesserungen

– Neue Option ,,Stadionnamen“: Möglichkeit zwischen den im Spiel verkauften Stadionnamen (Sponsoren) und denen der Datenbank zu schalten (je nach persönlicher Vorliebe)

– Notenberechnung der Torhüter etwas angepasst (waren bisher zu gut)

– KI-Verhandlungen bei Vertragsverlängerungen härter, dadurch haben die KI-Vereine mehr Geld für neue Investitionen

– Noten-Statistik im Spielerinfo unter ,,Saison“ bei Spielern anderer Vereine ergänzt (war bisher leer)

– Die Noten-Statistik des eigenen Teams umfasst nun alle Spieler (vorher mussten sie mindestens 50% der Spiele bestritten haben)

– Beschleunigung des Spielstarts und des Saisonübergangs

– Beschleunigung der Merge-Funktion der DB

– Zusätzliche Möglichkeit beim Mergen bereits vorhandene Spieler vorher zu löschen

Bug-Fixes

– Crash beim Manager der Saison entfernt, wenn eine KI-Mannschaft keinen Manager hatte

– Manager der Saison funktioniert jetzt auch mit leeren Ligen in der DB

– Seltener Crash bei Spielszenen beim Saisonfilm gefixt

– Crash bei Arbeitslosigkeit bei ,,Eigene Erfolge“ gefixt

– Auswahl des zweiten Frauenteams bei ,,Einzelnes Spiel simulieren“ korrigiert

– Korrekte Ausgabe des Teamnamens bei der Taktischen Analyse, wenn der Gegner verschwenderisch mit seinen Chancen war (vor und nach dem Spiel)

– Fitness-Vorteile werden bei der Taktischen Analyse nur noch erwähnt, wenn diese mindestens 5 Punkte betragen (vor und nach dem Spiel)

– Korrekte Header bei der Ausgabe der Effekte von Spielergesprächen nach dem Spiel (vorher falsche Zuordnung, z.B. Tor angekündigt)

– Keine doppelten xG mehr bei Elfmetern

– Im Ticker während des Matches korrekte Erkennung von Rückspielen, z.B. bei Freundschaftsspielen wichtig

– Handspiel-Text bei Elfmetern im Ticker während des Spiels entfernt

– Normale Sponsoren werden nicht mehr zu Ausrüstern (wichtig ist, dass in der Datenbank für die einzelnen Kategorien genügend Sponsoren zur Verfügung stehen)

– Stationäre und mobile Würstchenbude nicht mehr vertauscht

– Korrekter Gesprächstext, wenn man einen verletzten Spieler mehrfach besucht (vorher kam hier nur eine allgemeine Meldung, die missverständlich war)

– Text ,,der denkbar schwerste Gegner“ wird auf dem ,,Ausgeschieden“-Bildschirm des Pokals nur noch ausgegeben, wenn der Gegner auch aus der 1. Liga war (vorher reichte ein Platz unter den Top 3 der eigenen Liga)

– Mitarbeiter mitnehmen: Textfehler bei nicht vorhandenem Co-Trainer beseitigt

– Tooltipp ,,Wochen auf TL“ auf dem Bildschirm ,,Aktuelle Transferliste“ korrigiert

– Ausgabe der korrekten Anzahl von Achievements beim Hilfstext (jetzt 74)

– Wöchentliche Autosave-Funktion jetzt abschaltbar

– Selbst erstellte Ereignisse aus dem Editor werden nun korrekt im Spiel genutzt (siehe Hinweise im entsprechenden Kapitel)

Dazu

– Textfehler Steam-Achievement 100-Tore-Sturm gefixt

– Guide aktualisiert: Kosten der einfachen Mitarbeiter

– Guide aktualisiert: Hintergründe im Spiel austauschen

– Guide aktualisiert: Verzeichnisnamen bei den KI-Bildern korrigiert: ,,avatar_generic\160″ und ,,avatar_generic\512″; ebenso Banner (,,banner“)