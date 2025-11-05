PIONER: Open Beta auf Steam ist gestartet

GFA Games freut sich, bekannt zu geben, dass die Open Beta des mit Spannung erwarteten postapokalyptischen MMO-Shooters PIONER ab sofort auf Steam verfügbar ist.

Spieler:innen können jetzt die gefährliche und geheimnisvolle Tartarus-Insel erkunden und PIONER kostenlos ausprobieren, bevor es Ende 2025 veröffentlicht wird. Dies ist der nächste Schritt in der laufenden Entwicklung des heiß erwarteten Titels, der auf eine Reihe erfolgreicher geschlossener Betatests folgt, zu denen in den letzten Wochen ausgewählte Mitglieder der Community eingeladen wurden.

Die Open Beta bietet:

Rund 30 Stunden Gameplay

Story-Kampagne (Akte I–V): Erlebe einen kompletten Handlungsstrang, der zentrale Fraktionen, Orte und Geheimnisse der Insel einführt.

Erlebe einen kompletten Handlungsstrang, der zentrale Fraktionen, Orte und Geheimnisse der Insel einführt. Raid „Manufacture“: Eine groß angelegte PvE-Aktivität, die Koordination, Können und Feuerkraft auf die Probe stellt.

Eine groß angelegte PvE-Aktivität, die Koordination, Können und Feuerkraft auf die Probe stellt. Trainings-Raid „Crash Site“: Eine Einführung in die Raid-Mechaniken und teambasierten Begegnungen.

Eine Einführung in die Raid-Mechaniken und teambasierten Begegnungen. Carnage-Turnier: Tritt in Carnage, PIONER s einzigartigem taktischen Karten-Minispiel, an – mit sammelbaren Decks, Belohnungen und Ranglistenmatches.

Tritt in Carnage, s einzigartigem taktischen Karten-Minispiel, an – mit sammelbaren Decks, Belohnungen und Ranglistenmatches. Globale Quests: Drei groß angelegte Missionen, darunter ein Weltboss-Kampf, der in eine der Storylines integriert ist.

Drei groß angelegte Missionen, darunter ein Weltboss-Kampf, der in eine der Storylines integriert ist. PvP-Deathmatch: Kämpfe um Ruhm und bahne dir deinen Weg, um zur ultimativen Legende der Tartarus-Insel zu werden.

Kämpfe um Ruhm und bahne dir deinen Weg, um zur ultimativen Legende der Tartarus-Insel zu werden. Erweiterter Welt-Content: Überarbeitete und verbesserte Quest-Reihen in den Rogue Wastelands und den Murky Swamps – mit optimiertem Spielfluss, besseren Belohnungen und spannenderer Erkundung.

Spieler:innen, die an der Beta teilnehmen möchten, können die Steam-Seite von PIONER besuchen und dort den Zugang anfordern, um das Spiel direkt herunterzuladen. Die Open Beta läuft sieben Tage lang und endet am 11. November.

PIONER erscheint Ende 2025 für PC, Konsolenfassungen sind zu einem späteren Zeitpunkt geplant. Wer immer auf dem Laufenden bleiben möchte, kann PIONER jetzt auf die Steam-Wunschliste setzen und zu den Ersten gehören, die die gefährliche, von Anomalien durchzogene Welt erkunden.

Weitere Informationen zu PIONER gibt es auf der offiziellen Website von GFA Games und auf deren Social-Media-Kanälen.