Battlefield 6: Multiplayer-Reveal mit erstem Gameplay-Trailer

Electronic Arts und Battlefield Studios haben im Rahmen eines globalen Multiplayer-Reveal-Events das neue All-Out Warfare-Erlebnis von Battlefield 6 vorgestellt.

Das Event gibt erste Einblicke in neue und zurückkehrende Multiplayer-Modi sowie einen Vorgeschmack auf die Blockbuster-Singleplayer-Kampagne und blickt auf die Evolution von Battlefield Portal. Battlefield 6 erscheint am 10. Oktober auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam, EA app und Epic Games Store.

Die Welt von Battlefield 6 ist im Jahr 2027 angesiedelt und droht im Chaos zu versinken. Nachdem ein groß angelegtes Attentat einen globalen Schock ausgelöst hat, haben wichtige europäische Länder die NATO verlassen, während die USA und ihre Verbündeten mit den Folgen zu kämpfen haben. Ein großes privates Militärunternehmen, das bedenkenlos Grenzen überschreitet und über ausreichend finanzielle und technologische Mittel verfügt, ist bestrebt, das Machtvakuum zu füllen. Diese Armee ist PAX ARMATA. Die Überreste der NATO sind am Ende, angeschlagen und geschwächt.

Battlefield 6 bringt ein neues Kinästhetik-Kampfsystem ins Spiel, das Bewegung und Feuergefechte verbessert. Mit erweiterten Optionen wie Ziehen und Wiederbeleben sowie dem Befestigen von Waffen an Wänden, um den Rückstoß zu reduzieren, erhalten Spieler:innen mehr taktische Kontrolle und ein nie da gewesenes Maß an Mobilität.

Das bekannte Klassensystem wurde verbessert und kehrt mit der Sturmsoldaten-, Aufklärungs-, Versorgungs- und Pionier-Klasse zurück. Spielende können ihre Rolle auf dem Schlachtfeld selbst definieren und ihr Team mit klassenspezifischen Gadgets, Waffen und individuellem Training zum Sieg führen. Auch das ikonische Feature der Zerstörung kehrt mit beispielloser Freiheit zurück. Spieler:innen verändern aktiv das Schlachtfeld und schaffen neue Wege, um Gegner zu flankieren und das Gefecht zu beherrschen.

Zum Launch bietet Battlefield 6 eine umfangreiche Auswahl an Multiplayer-Modi und Karten mit globalen Schauplätzen in Ägypten, Gibraltar und New York. Jede Karte verfügt über mehrere Gefechtszonen und wurde an bestimmte Modi angepasst. Neben klassischen Modi wie Eroberung, Durchbruch und Rush sind auch intensive Varianten wie Team-Deathmatch, Squad-Deathmatch, Vorherrschaft und King of the Hill vertreten. Ein völlig neuer Modus namens Eskalation fordert zwei Teams dazu auf, strategische Kontrollpunkte zu erobern.

„Uns war von Anfang an klar, dass wir die Zukunft von Battlefield gestalten wollten – und dafür mussten wir die Grundlagen dessen, was Spieler:innen seit über 20 Jahren begeistert, ganz genau treffen“, sagt Byron Beede, Senior Vice President & General Manager von Battlefield. „Wir sind zurück auf unserem All-Out Warfare-Spielfeld. Vier Weltklasseteams entwickeln das Spiel unter dem Namen Battlefield Studios wie ein einziger Squad. Criterion, DICE, Motive und Ripple Effect haben in das kommende Battlefield Herz und Seele investiert. Wir freuen uns, dass wir heute unseren ersten Einblick mit euch teilen konnten, und können es kaum erwarten, euch am nächsten Wochenende bei der Open Beta zu sehen.“

Mit Battlefield 6 wird außerdem eine verbesserte und leistungsstärkere Version von Portal erscheinen. Das kreative Toolset ermöglicht die Erschaffung eigener Spielvarianten und Community-Erlebnisse. Geplante Erweiterungen um neue Karten, Modi, Waffen und weitere Features ergänzen laufend neue Inhalte nach Veröffentlichung.

„Ich habe über die Jahre an vielen Titeln gearbeitet und kann mit Zuversicht sagen, dass Battlefield 6 etwas ganz Besonderes ist“, sagt Vince Zampella, Vice President. „Wir können es kaum erwarten, in den kommenden Monaten bis zum Erscheinen am 10. Oktober mehr von den intensiven taktischen und epischen Kämpfen in Battlefield 6 zu präsentieren.“

Die bislang größte Open Beta von Battlefield läuft am 9.–10. und 14.–17. August. Ein Vorabzugang am 7. August ist möglich, wenn ausgewählten Streamer:innen beim Spielen zugesehen wird. Die Beta enthält mehrere Multiplayer-Modi und Karten und ist auf allen Plattformen verfügbar.

Weitere Informationen sind hier erhältlich.