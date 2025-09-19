Call to Arms: Panzer Elite rückt heute in den Early Access vor!

Am Horizont wurden deutsche Panzer gesichtet, sie kommen schnell näher und werden schon in wenigen Stunden hier sein! Die Early-Access-Offensive von Call to Arms: Panzer Elite startet heute, am 19. September 2025 um 17:00 auf Steam.

Das Einsatziel ist mehr als pure Unterhaltung – es ist ein Aufruf an alle Spieler:innen, Erkenntnisse über den Stand des Early Access zu gewinnen und wichtiges Feedback zu geben, um schlussendlich ein großartiges Spiel mitzugestalten.

Das Early-Access-Abenteuer von Call to Arms: Panzer Elite beginnt mit dem ersten Kapitel der Kampagne in Frankreich. Dort führt ihr einen deutschen Panzerzug auf einer verzweifelten Mission, um den Vormarsch der Alliierten zu stoppen. Während der Early-Access-Phase wird Entwickler Digitalmind Software regelmäßig Updates veröffentlichen, die unter anderem weitere Kampagnenmissionen, neue Panzer und gepanzerte Fahrzeuge, erweiterten PvP-Content und frische Features für alle Spieler enthalten werden.

Ein ausführlicher Beitrag auf Steam beantwortet häufig gestellte Fragen und betont, wie wichtig das Feedback der Community für die Weiterentwicklung des Spiels ist: https://thqn.net/3VVejbo

Call to Arms: Panzer Elite Early Access jetzt auf Steam: https://thqn.net/CtAPE

Spieler können die Standard-Edition erwerben, die das vollständige Spielerlebnis für 29,99 € bietet. In der ersten Early-Access-Woche gibt es obendrein noch 10 % Rabatt zum Start.

Ein Upgrade auf die Deluxe Edition bietet zusätzliche Skirmish-Maps für den Multiplayer- oder Solo-Modus sowie kosmetische Skins für drei Fahrzeuge. Preis: 19,99 €, ebenfalls mit Start-Rabatt.

Inhalt der Deluxe Edition:

Drei zusätzliche Conquest-Missionen: “Höhe 285″, „Unternehmen Winterpfad“ , „Stützpunkt La Hague“

Drei exklusive Fahrzeug-Skins: PZKPFW. II “Luchs”, PZKPFW. IV Ausf. G und PZKPFW. VI “Tiger”

Call to Arms: Panzer Elite startet am 19. September 2025 für PC im Early Access, exklusiv auf Steam. Die Entwicklung von Call to Arms: Panzer Elite wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie auf Beschluss des Deutschen Bundestags gefördert.