Destiny 2: Am Rande des Schicksals im Test

Die Neun

Erzählerisch knüpft Am Rande des Schicksals natürlich an die Ereignisse von Die finale Form und den darauffolgenden Seasons an – an dieser Stelle also eine deutliche Spoiler-Warnung für alles, was davor geschah. Nach dem Tod des Zeugen und dem Umgang mit den verbleibenden Bedrohungen erreicht uns ein rätselhafter Ruf vom fernen Planeten Kepler. Wer ihn gesendet hat, bleibt zunächst unklar – und der Grund dafür erst recht. Doch schon bald deutet alles darauf hin, dass die geheimnisvollen Neun ihre Hände im Spiel haben: jene mächtigen, kaum greifbaren Wesen, die bislang stets aus dem Schatten agierten. Bislang begegneten wir ihnen nur indirekt – durch den zwielichtigen Händler Xur oder die Abgesandte Orin. Letztere spielt nun eine deutlich größere Rolle in der Erweiterung. Und sie ist dabei nicht die einzige neue Figur: Mit Lodi begegnen wir einem völlig neuen NPC, der sich ebenfalls aus undurchsichtigen Gründen auf Kepler aufhält. Es gibt also mehr als genug Geheimnisse zu lüften – und Probleme zu beseitigen. Und wer wird natürlich mal wieder reingeworfen? Unser Hüter. Urlaub? Offenbar ein Fremdwort.

Wer schon einmal eine Kampagne in Destiny 2 gespielt hat, bekommt hier im Grunde genau das, was man erwartet: Wir ziehen von Mission zu Mission, die quer über den neuen Planeten verstreut sind, und schießen uns durch Horden von Gegnern. Denn natürlich sind wir nicht allein auf Kepler: Das Gefallenen-Haus des Exils und die Vex treiben hier ebenfalls ihr Unwesen – und wie immer haben sie nichts Besseres zu tun, als uns das Leben schwer zu machen.

Neu ist allerdings der Aufbau der Missionen: Diese setzen deutlich stärker auf Rätsel, Erkundung und cleveres Leveldesign. Versteckte Wege, verschlossene Türen und geheime Bereiche warten darauf, entdeckt zu werden – sofern man die Augen offen hält. Dadurch entsteht vor allem in der Kampagne ein angenehm ausgewogener Mix aus Action und Denken. Allerdings sorgt eine Zutat im sonst gut gemixten Cocktail für einen leicht bitteren Nachgeschmack, der sich durch die gesamte Erweiterung zieht.