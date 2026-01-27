VON GAMERN, FÜR GAMER!
Die Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden

von Hannes Linsbauer

Die Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden Direct erscheint am 29. Januar. Der Livestream wird einen genaueren Blick auf das Nintendo Switch-Spiel bieten.

Am Donnerstag, den 29. Januar, startet um 15:00 Uhr die Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden Direct. Die etwa 20-minütige Präsentation liefert weitere Informationen über das Nintendo Switch-Spiel, das demnächst erscheint.

Der deutschsprachige Livestream kann auf der Nintendo Direct-Webseite oder dem YouTube-Kanal von

Nintendo mitverfolgt werden. Diese Präsentation zu Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden ist über die Nintendo Today!-App auch auf dem Smart-Gerät zu sehen.

