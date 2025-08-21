Fellowship startet am 9. Oktober in den Steam Early Access

In einem heute während der Future Games Show auf der gamescom gezeigten Trailer kündigten Arc Games und Chief Rebel an, dass Fellowship, das erste Multiplayer-Online-Dungeon-Adventure („MODA“), am 9. Oktober 2025 für 24,50 € im Early Access auf Steam erscheint.

Vor dem Early Access-Start wird Fellowship vom 18. bis 23. September einen Open Beta-Test über Steam abhalten. Spieler weltweit erwarten in diesem völlig neuen Titel, der beliebte Elemente aus MMOs, MOBAs und ARPGs vereint, zahlreiche einzigartige Dungeon-Runs – darunter packende Endgame-Dungeons, eine vielfältige Heldenauswahl, kooperatives, teamorientiertes Gameplay und epische Beute.

Über den Early Access am 9. Oktober

Fellowship ist das neue Game von Chief Rebel, einem brandneuen Studio bestehend aus Branchenveteranen, die an großen Titeln wie World of Warcraft, Diablo IV, Helldivers 2, der Just-Cause- und Battlefield-Reihe sowie weiteren Projekten gearbeitet haben. Chief Rebel freut sich bereits darauf, Fellowship – das erste Spiel des Studios – in weniger als zwei Monaten in den Early Access zu bringen. Spieler können dann dieses einzigartige, herausfordernde und dennoch leicht zugängliche PvE-Dungeon-Crawling-Abenteuer erleben. Die Community wird direkt in die Entwicklung eingebunden. Der bevorstehende Early-Access-Start markiert erst den Anfang von Fellowship, denn das Spiel wird sich stetig weiterentwickeln – mit einer Fülle von Inhalten, die dank des Feedbacks der Spieler während des Early Access hinzugefügt und verbessert werden.

Diejenigen, die dieses Abenteuer von Beginn des Early Access an bestreiten, werden die Kernvision von Fellowship erleben: alle Dungeons, jederzeit verfügbar – Spieler bekommen von Anfang an die Action, die sie sich wünschen. Nach dem Early-Access-Start sind kosmetische Items geplant, die jedoch rein optischer Natur sind und keinen Einfluss auf das Gameplay haben. Weitere Details zu diesen Gegenständen werden kurz vor dem Early-Access-Start bekannt gegeben. Für die vollständige 1.0-Version plant das Team von Chief-Rebel, mehr Inhalte, Systeme und Funktionen hinzuzufügen. Das Team hat bereits einige Pläne für Inhalte und Features, wird aber auch das Feedback der Spieler berücksichtigen und Anpassungen vornehmen, wenn die Community bestimmte Wünsche äußert. Fellowship soll etwa sechs Monate im Early Access bleiben, doch dies kann sich je nach Community-Feedback ändern – denn Chief Rebel möchte herausfinden, was die Community in Fellowship sehen möchte, um das Spiel vor dem 1.0-Start im nächsten Jahr optimal zu gestalten.

Über die bevorstehende Open Beta

Die Open Beta für Fellowship auf Steam beginnt am Donnerstag, den 18. September um 19:00 Uhr MESZ und endet am Dienstag, den 23. September um 19:00 Uhr MESZ. Für die Open Beta stehen Server in Nordamerika, Europa und Asien zur Verfügung. Dieser Playtest ermöglicht es Spielern, sieben Helden (zwei Tanks, drei DPS – darunter den kürzlich enthüllten DPS-Helden Mara – und zwei Heiler) aus dem vielfältigen Heldenroster von Fellowship zu erleben, Dungeon-Runs (sowohl Ranglisten-Dungeons als auch Quickplay-Dungeons) zu absolvieren, herausfordernde Gegner zu bekämpfen und epische Beute zu sammeln. Im Vergleich zur Demo während des Steam Next Fest im Februar führt die Open Beta neben dem neuen DPS-Helden Mara auch neue Spielsysteme ein, darunter ein überarbeitetes Matchmaking und Gruppenfindungssystem sowie ein fesselndes Progression-System mit Waffen, Edelsteinen, Talenten, Crafting, legendären Gegenständen und mehr. Zudem bietet die Open Beta einen neuen Dungeon, die „Urrak-Märkte“, neue Spielmechaniken wie kosmetische Anpassungen zur individuellen Gestaltung von Rüstungsteilen, neue Ausrüstung, neue Reittiere, verbesserte visuelle Effekte und Optimierungen bestehender Spielmechaniken basierend auf dem Spielerfeedback vom Steam Next Fest. Die Open Beta ermöglicht Chief Rebel, die Verbesserungen am Multiplayer-Matchmaking zu testen, und gibt dem Team die Gelegenheit, sich noch mehr Feedback der Spieler vor dem Early-Access-Start von Fellowship einzuholen.

FELLOWSHIP ist ein Multiplayer Online Dungeon Adventure für vier Spieler in einer spannenden Fantasy-Welt mit endlos skalierenden Dungeon-Runs. Spieler müssen als Team zusammenarbeiten und strategisches Geschick unter Beweis stellen, um Bosse zu besiegen, Beute abzustauben und die allgegenwärtigen Herausforderungen zu überwinden. Dazu müssen sie ein ultimatives Team aus Tanks, Heilern und Schadensausteilern aufbauen, um ganze Horden von Feinden und Ehrfurcht gebietende Bosse zu bezwingen, und mit ihren Freunden zusammenarbeiten, um die größten Herausforderungen zu meistern und dabei gemeinsam unvergessliche Momente zu erleben. Spieler können sich mit anderen in kompetitiven Ranglisten messen, die ihnen zeigen, wie weit sie es in Fellowship geschafft haben. Durchhalten! Überwinden! Aufsteigen! Und das bis in die höchsten Ränge von Fellowship!

Features:

DAS PERFEKTE TEAM – In diesem Koop-Multiplayer-Game werden Spieler zusammen mit 4 Freunden ein Team aufstellen, um in einer inhaltsreichen Fantasy-World herausfordernde Feinde zu bekämpfen und großartige Belohnungen einzuheimsen. Dabei können sie bei jedem Run frei zwischen zahlreichen Tanks, Heilern und DPS-Charakteren auswählen, die jeweils einzigartige Fähigkeiten aufweisen, um ein perfekt ausbalanciertes Team aufzubauen.

– In diesem Koop-Multiplayer-Game werden Spieler zusammen mit 4 Freunden ein Team aufstellen, um in einer inhaltsreichen Fantasy-World herausfordernde Feinde zu bekämpfen und großartige Belohnungen einzuheimsen. Dabei können sie bei jedem Run frei zwischen zahlreichen Tanks, Heilern und DPS-Charakteren auswählen, die jeweils einzigartige Fähigkeiten aufweisen, um ein perfekt ausbalanciertes Team aufzubauen. ENDLOS SKALIERENDER WIEDERSPIELBARKEITSWERT – Jeder Run wird sich wie eine brandneue Herausforderung anfühlen, mit Dungeons, die immer schwieriger werden, wenn Spieler Fortschritte erzielen und eine höhere Stufe erreichen. Mit saisonalen Updates, Dungeon-Modifikatoren und neuen Features und Belohnungen wird ihr Level nie zu hoch für einen Dungeon sein und jeder Run wird sich spannend und frisch anfühlen.

– Jeder Run wird sich wie eine brandneue Herausforderung anfühlen, mit Dungeons, die immer schwieriger werden, wenn Spieler Fortschritte erzielen und eine höhere Stufe erreichen. Mit saisonalen Updates, Dungeon-Modifikatoren und neuen Features und Belohnungen wird ihr Level nie zu hoch für einen Dungeon sein und jeder Run wird sich spannend und frisch anfühlen. EINZIGARTIGE UND KOMPLEXE BOSS-MECHANIKEN – Jeder Boss hat einzigartige und facettenreiche Mechaniken, die bei jedem Durchlauf ein neues Erlebnis garantieren. Die Fähigkeiten der Gegner werden auf höheren Schwierigkeitsgraden immer gefährlicher und zusätzliche Modifikatoren werden Spielern eine Herausforderung bieten, während sie mehr Erfahrung sammeln und immer besser werden.

Belohnungen, Beute, jede Menge Ausrüstung – Nach jedem abgeschlossenen Run erhalten Spieler Beute, die ihre Charaktere noch besser macht! Je härter der Dungeon, desto besser sind die Belohnungen.

Das größte Alleinstellungsmerkmal von Fellowship ist die Art und Weise, wie es den Zugang zum Dungeon-Erlebnis vereinfacht und es Spielern ermöglicht, endlos skalierbare Dungeons zu absolvieren. Anstatt stundenlang grinden zu müssen, um Endgame-Dungeons freizuschalten, können Spieler in Fellowship diese Dungeons direkt von Anfang an in Angriff nehmen. Im Gegensatz zu anderen Titeln, einschließlich MMOs, gibt es keinerlei Zugangshürden zu den Endgame-Dungeons, weder in Bezug auf die Menge an Zeit, die im Spiel verbracht werden muss, noch in Bezug auf vorausgesetzte Inhalte, die es im Vorhinein abzuschließen gilt. Sowohl Neueinsteiger als auch Veteranen werden entdecken, dass sie das von ihnen gesuchte Dungeon-Erlebnis gleich von Anfang an erhalten können, indem sie unter anderem zwischen Quickplay – eher lockere Runs mit einer Dauer von 10 bis 15 Minuten – und Ranglisten-Dungeons wählen, die ein kompetitiveres Erlebnis bieten und mit Flüchen, Aufstiegen und einer Schwierigkeitsskalierung aufwarten, die Dungeon-Runs auf drastische Weise verändern.