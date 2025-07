FROSTHAVEN: Neuer Trailer stimmt auf den Early-Access-Start ein

Heute enthüllen Arc Games in Partnerschaft mit Asmodee und Cephalofair Games, den Early-Access-Launch-Trailer von FROSTHAVEN.

Das Dark-Fantasy-Taktik-RPG basierend auf dem Brettspiel gleichen Namens startet morgen, am 31. Juli, im Early Access auf Steam und Epic Games Store. Zur Feier der Veröffentlichung des beliebten Brettspiels im digitalen Gewand gibt es FROSTHAVEN bis zum 7. August mit 10 % Rabatt auf den Preis von 38,99 €. Außerdem bietet Arc Games in Partnerschaft mit Twin Sails, dem Publisher der digitalen Version von Gloomhaven, ein Bundle mit FROSTHAVEN und Gloomhaven an. Dieses wird ab morgen – am selben Tag wie der Early-Access-Start von FROSTHAVEN – für begrenzte Zeit erhältlich sein, und das mit einem 10 % Rabatt auf den Bundle-Preis von 73,98 €.

In Entwicklung von Snapshot Games unter der Leitung von CEO Julian Gollop, der vor allem als Schöpfer von X-COM bekannt ist, und mit dem Brettspiel-Erfinder Isaac Childres von Cephalofair Games als Berater für das Projekt, können Spieler ab morgen wie nie zuvor in die Welt von FROSTHAVEN eintauchen und erleben, wie diese treue Videospiel-Adaption das geliebte Brettspiel-Erlebnis weiterentwickelt. Der Early-Access-Start morgen markiert erst den Anfang von FROSTHAVEN, denn Spieler können etwa in ein Drittel des geplanten Inhalts für den 1.0-Release eintauchen und ihr Feedback teilen, um das Spiel während des Early Access mitzugestalten und weiterzuentwickeln.

Diejenigen, die sich von Beginn des Early Access an auf dieses Abenteuer einlassen, werden etwa in ein Drittel des geplanten Inhalts der vollen Version 1.0 des Spiels eintauchen können. Weitere Inhalte und Verbesserungen der Spielmechanik werden in Updates hinzugefügt, die voraussichtlich in Abständen von etwa drei Monaten veröffentlicht werden. Zum Start des Early Access werden folgende Inhalte verfügbar sein: Einzelspieler- und Online-Koop-Multiplayer-Modi sowie NVIDIA GeForce NOW-Unterstützung, acht einzigartige Charaktere, darunter sechs Startcharaktere und zwei freischaltbare Charaktere, mehr als 35 taktische Quests, einschließlich ausführlicher Tutorial-Missionen, mehr als 100 entscheidungsbasierte Ereignisse – mit Quest und Ereignissen, die die Voice-Over-Narration von Forteller Games beinhalten – und die Möglichkeit für Spieler, ihren eigenen Außenposten zu bauen, indem sie Gebäude errichten und Ereignisse abschließen, die zur Freischaltung neuer Spielfeatures führen. Egal, ob Spieler schon unzählige Stunden mit dem Brettspiel verbracht haben oder Neulinge sind, sie können sofort einsteigen und sich direkt mitten ins Geschehen stürzen!

Developer Snapshot Games plant derzeit, dass FROSTHAVEN etwa ein Jahr lang in Early Access bleibt, aber das kann sich je nach Feedback der Community und ihren Wünschen nach Inhalten ändern. Weitere Details zu Inhalten nach dem Early Access-Start werden in einem Early Access-Content Roadmap veröffentlicht, der einige Zeit nach dem Early Access-Start enthüllt wird. Das Team hat FROSTHAVEN mit Early Access im Hinterkopf entwickelt, da sie fest davon überzeugt sind, dass Spielerfeedback für diesen ehrgeizigen Prozess der Umwandlung eines Brettspiels dieses Umfangs in ein Videospiel entscheidend sein wird. Early Access wird helfen, das Spiel vor dem 1.0-Start zu seinem vollen Potenzial zu bringen. Spieler sind eingeladen, ihr Feedback über FROSTHAVENs offiziellen Discord zu teilen, da das Team dort aktiv Feedback überwachen, sammeln und darauf reagieren wird – und das Feedback nutzen wird, um Wege zu finden, FROSTHAVEN während des Early Access zu gestalten.

Zur Feier des Early-Access-Starts morgen präsentiert Arc Games FROSTHAVEN auf der Gen Con 2025, der größten Tabletop-Spielemesse Nordamerikas, die morgen, am 31. Juli, beginnt und bis zum 3. August im Indiana Convention Center stattfindet! Besucher der Gen Con haben die Chance, eine exklusive Early-Access-Demo des Spiels am Stand von Cephalofair Games (Stand #1643) und Forteller Games (Stand #3015) zu spielen und die Teams zu treffen, die das Brettspiel in der Videospielwelt zum Leben erweckt haben.