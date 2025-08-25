gamescom award 2025: Die Gewinnerinnen und Gewinner stehen fest

Jury und Publikum sind sich einig: Der große Gewinner der gamescom 2025 ist Resident Evil Requiem. Das Horror-Survival-Spiel von Capcom Entertainment wurde für Best Visuals, Best Audio, Most Epic sowie als Best Sony PlayStation Game ausgezeichnet.
Zusammen mit den weiteren Titeln Pragmata und Onimusha: Way of the Sword sicherte sich Capcom Entertainment zudem die Trophäe für das Best Lineup der gamescom 2025.
Auch Ubisoft kann gleich mehrfach feiern: Für Anno 117: Pax Romana erhielt das Unternehmen die Auszeichnung für Best PC Game sowie den Jury-Preis für den Best Booth. Der Ubisoft-Messeauftritt in der business area überzeugte die Jury zusätzlich als Best Business Booth. Bei den Besuchenden besonders beliebt und deshalb mit einem gamescom award ausgezeichnet: der Pokémon-Stand in der entertainment area.
Der Trailer zu Hollow Knight: Silksong begeisterte die Community und gewann den Preis für den Best Trailer. Der Indie-Titel Tiny Bookshop gewann die Kategorie Games for Impact mit seiner positiven Message über Aufbau und Pflege einer Community von Lese-Enthusiast:innen. Mit dem Double von Most Entertaining und Most Wholesome beweist Hela, wie unterhaltsam Cozy Games sein können.
Der HEART OF GAMING Award, der Sonderpreis der Jury, ging in diesem Jahr an die gamescom artist area. In dieser stellen Künstler:innen ihre von Games inspirierten Werke aus und teilen ihre Kunst mit den zahlreichen Fans der Games-Kultur. Damit wird der hervorragende Beitrag von Artist Alleys für den direkten Austausch mit und Unterstützung von unabhängigen Kreativen gewürdigt.
Die Gewinnerinnen und Gewinner des gamescom awards 2025 im Überblick:
Kategoriengruppe ARTS:
Best Visuals: Resident Evil Requiem – Capcom Entertainment
Best Audio: Resident Evil Requiem – Capcom Entertainment
Best Gameplay: Donkey Kong Bananza – Nintendo
Most Entertaining: Hela – Windup / Knights Peak
Most Epic: Resident Evil Requiem – Capcom Entertainment
Most Wholesome: Hela – Windup / Knights Peak
Games for Impact: Tiny Bookshop – neoludic games / Skystone Games, 2P Games
Kategoriengruppe PLATFORM
Best Microsoft Xbox Game: Grounded 2 – Obsidian Entertainment / Xbox Game Studios
Best PC Game: Anno 117: Pax Romana – Ubisoft Mainz / Ubisoft
Best Sony PlayStation Game: Resident Evil Requiem – Capcom Entertainment
Best Nintendo Switch 2 Game: Mario Kart World – Nintendo
Best Mobile Game: Love and Deepspace – Papergames / Infold Games
Kategoriengruppe GLOBAL
Best Lineup (Jury Award): Capcom Entertainment
Best Booth (Jury Award): Anno 117: Pax Romana Hands-On Booth + Ubisoft’s Community Lounge
Best Business Booth (Jury Award): Ubisoft’s Business Lounge
HEART OF GAMING Award (Sonderpreis der Jury): gamescom artist area
Best Booth (Consumer Award): Pokémon
Best Merch (Consumer Award): Star Birds Gacha Machine
Best Trailer (Consumer Award): Hollow Knight: Silksong
Mit dem gamescom award werden die besten Games, Stände, Trailer und mehr ausgezeichnet, die auf der gamescom zu finden sind.
Mehr Informationen zum gamescom award unter www.gamescom.de/de/gamescom/gamescom-award.