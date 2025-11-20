Mafia: The Old Country präsentiert das Free Ride-Update

Heute haben 2K und Hangar 13 den Launch des Free Ride-Modus angekündigt. Das kostenlose Update für alle Besitzer:innen von Mafia: The Old Country ist ab Donnerstag, den 20. November*, verfügbar.

Mit Free Ride können Spieler:innen noch tiefer in die Welt von Mafia: The Old Country eintauchen und ihr Können in anspruchsvollen Kampfherausforderungen sowie spannenden Rennen unter Beweis stellen. Die Kampfherausforderungen werden im Verlauf der Hauptgeschichte freigeschaltet und können mehrfach absolviert werden, um Belohnungen zu erhalten.

Das Update führt außerdem eine Reihe neuer Spielfunktionen ein. Mit dem Photo Mode lassen sich die Kulissen Siziliens der frühen 1900er Jahre dank verschiedener Filter eindrucksvoll festhalten. Mit Cinema Siciliano, einem Schwarz-Weiß-Kinomodus inspiriert von italienischen Vintage-Filmen, lässt sich das Spiel wie ein klassischer Film erleben. Für Veteran:innen kehrt zudem der bei Fans beliebte Schwierigkeitsgrad „Klassisch“ zurück, der ein besonders sorgfältiges Gesundheits- und Munitionsmanagement erfordert. Die neue First Person Driving-Perspektive sorgt derweil für ein noch immersiveres und realistischeres Fahrerlebnis.

Darüber hinaus enthält das Update neue freischaltbare Fahrzeuge, Waffen, Messer, Outfits und Amulette.

Das Free Ride Update steht allen Besitzer:innen von Mafia: The Old Country ab Donnerstag, dem 20. November, um 17 Uhr MEZ zum Download bereit. Mafia: The Old Country ist für PlayStation®5 (PS5®), Xbox Series X|S und PC über Steam erhältlich.

Alle aktuellen Informationen zu Mafia: The Old Country gibt es auf https://mafia.2k.com/de-DE/the-old-country/.

*Basisspiel erforderlich. Einige Inhalte werden im Verlauf des Spieles freigeschaltet.