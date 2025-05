Nacon Revolution X Unlimited Controller im Test

Hersteller Nacon, bekannt durch hochwertige Peripheriegeräte für Gamer meldet sich nach dem Erfolg des Revolution 5 Pro und Revolution X mit einem neuen Premium-Peripheriegerät zurück. Der Revolution X Unlimited Wireless-Controller soll unbegrenzten Spielspaß für Xbox- und PC-Spieler:innen bieten.

Mittlerweile haben fast alle namhaft bekannten Hersteller von Gaming-Peripherie einen High-End Game-Controller für die Benutzung auf der Xbox als auch am PC im Angebot. Nacon möchte mit dem Revolution X Unlimited Wireless-Controller an vorderster Front mitmischen und statte das Premium-Gerät mit zahlreichen innovativen Features und Extras aus. Wir haben uns für euch angesehen, ob das € 199,99 teure Gerät seinen Preis auch wert ist.

Features

Sofortige Trigger: Einstellbare Sofort-Trigger mit Mikroschalter-Komponenten.

Einstellbare Sofort-Trigger mit Mikroschalter-Komponenten. Mechanische Präzision: Mikroschalter-Komponenten für ein ultra-reaktives Gameplay.

Mikroschalter-Komponenten für ein ultra-reaktives Gameplay. 6 zusätzliche Shortcut-Tasten , die mit Tastaturtasten konfiguriert werden können im PC-Modus.

, die mit Tastaturtasten konfiguriert werden können im PC-Modus. Anpassung über LCD-Bildschirm: Anpassung, Tastenbelegung und eine einfache und intuitive Audiomischung.

Anpassung, Tastenbelegung und eine einfache und intuitive Audiomischung. Hall-Effekt-Magnettechnologie: Joysticks und Trigger profitieren von erheblich verbesserter Präzision und Haltbarkeit durch den magnetischen Effekt, der „Joystick Drift“ verhindert.

Joysticks und Trigger profitieren von erheblich verbesserter Präzision und Haltbarkeit durch den magnetischen Effekt, der „Joystick Drift“ verhindert. Kabellose Verbindung: 2,4 GHz USB-Radiowellenfrequenz, Bluetooth-kompatibel mit Android-Geräten.

2,4 GHz USB-Radiowellenfrequenz, Bluetooth-kompatibel mit Android-Geräten. Vollständige Anpassung: 3 Gewichtssätze, 6 Joystick-Köpfe, 2 Steuerkreuze, 4 Joystick-Ringe (zwei mittlere und zwei große), eine Aufbewahrungsbox und mehr als 60 Anpassungsoptionen.

3 Gewichtssätze, 6 Joystick-Köpfe, 2 Steuerkreuze, 4 Joystick-Ringe (zwei mittlere und zwei große), eine Aufbewahrungsbox und mehr als 60 Anpassungsoptionen. App: Möglichkeit, bis zu 4 benutzerdefinierte Profile pro Plattform zu importieren und die 6 Shortcut-Tasten über eine Anpassungs-App für PC und Xbox zu programmieren. Spezifische Programmierung der Shortcut-Tasten zur Zuordnung zu Tastaturtasten (im PC-Modus). Anpassung der Joystick-Amplitude, Audiomixer und vorab gespeicherte Profile verfügbar.

Möglichkeit, bis zu 4 benutzerdefinierte Profile pro Plattform zu importieren und die 6 Shortcut-Tasten über eine Anpassungs-App für PC und Xbox zu programmieren. Spezifische Programmierung der Shortcut-Tasten zur Zuordnung zu Tastaturtasten (im PC-Modus). Anpassung der Joystick-Amplitude, Audiomixer und vorab gespeicherte Profile verfügbar. Vibration: Vier Vibrationsmotoren (zwei in den Griffen und zwei in den Triggern)

Vier Vibrationsmotoren (zwei in den Griffen und zwei in den Triggern) Hochleistungs-PC-Modus: Reduzierte Latenz auf 1 ms im Kabelmodus, 2 ms im kabellosen Modus, Gyroskop-Funktion zur Simulation eines Joysticks oder Steuerkreuzes. Zuordnung von PC-Tastaturtasten zu den Shortcut-Tasten des Controllers.

Reduzierte Latenz auf 1 ms im Kabelmodus, 2 ms im kabellosen Modus, Gyroskop-Funktion zur Simulation eines Joysticks oder Steuerkreuzes. Zuordnung von PC-Tastaturtasten zu den Shortcut-Tasten des Controllers. Lange Akkulaufzeit: +10 Stunden Akkulaufzeit für lange Spielesitzungen ohne Aufladen des Controllers.

+10 Stunden Akkulaufzeit für lange Spielesitzungen ohne Aufladen des Controllers. Ladestation: Lagern und lade deinen Controller einfach in sechs Stunden mit der mitgelieferten Ladestation.

Packungsinhalt

1x Revolution X Unlimited Wireless-Controller

1x Hartschalentasche

1x Zubehörbox

2x Steuerkreuze

6x Gewichte (2x 10g, 2x 14g, 2x16g)

6x Joystick-Knöpfe

4x Joystick Metallringe

1x Ladestation

1x USB-Dongle

1x 3m USB-C Kabel

1x Kurzanleitung

Preis: 199,99 Euro UVP

Design und Verarbeitung

Schon beim ersten Auspacken aus dem Karton fällt der große Lieferumfang auf, der zum großen Teil in einer praktischen Zubehörbox verstaut ist. Darin enthalten sind zus. Gewichte, Steuerkreuze, Joystick-Knöpfe und Metallringe. Weiters enthalten sind eine Ladestation, USB-Dongle, USB-Kabel, Hartschalenetui und Putztuch. Da kann man echt nicht meckern. Der Controller hat ein sehr angenehmes Gewicht von 327 Gramm, könnte aber bei Bedarf durch zus. Gewichte in den beiden Griffschalen noch modifiziert werden.

Das gilt auch für Steuerkreuze, die Joystickkappen und die Metallringe, mit welchen sich der Bewegungsbereich der Sticks verkleinern lässt um noch mehr Präzision zu ermöglichen. Die Form und Größe des Controllers entspricht gängigen Mitbewerbern, der Revolution X Unlimited ist robust verarbeitet, liegt sehr gut in der Hand und die gummierten Seitenteile bieten einen festen Halt, sind aber nicht ganz so hochwertig ausgeführt wie bei anderen Premium-Controllern in diesem Segment.

Features und Spieletauglichkeit

Die Xbox-Tasten sind mit schönen großen Buchstaben ausgeführt, es gibt wie gewohnt bei Xbox-Controllern auch in der Mitte die Xbox-Taste und drei kleinere Tasten für „View“, „Menü“ und „Teilen“. Soweit nicht ungewöhnlich, aber bei einem Feature hebt sich dieser Controller bisher von allen anderen ab, der Hersteller hat dem Controller nämlich oberhalb der Xbox-Taste ein kleines und feines interaktives LCD-Display spendiert, welches Informationen zum Status des Controllers anzeigt, als auch lokale Anpassungen ohne Verwendung der App ermöglicht.

Auf der Ober- und Rückseite des Controllers zahlreiche weitere Schiebeschalten und Buttons und Anschlüsse. Diese alle zu erklären würde wohl fast schon den Rahmen dieses Artikel sprengen. So gibt es eine eigene Mikro-Stummschaltetaste, einen Schalter für den sog. „erweiterten Modus“, eine Multifunktionstaste, Schalter um die Trigger zu blockieren um diese als Instant-Taste zu verwenden, eine Taste zum Umschalten von max. 20 Profilen und jede Menge zus. Buttons, die individuell belegt werden können.

Was uns weniger gefallen hat, ist aber die Platzierung der 4 Zusatztasten auf der Rückseite, diese sind sehr weit unten platziert und nicht intuitiv zu bedienen. Da haben wir schon bessere Anordnungen gesehen, hängt aber immer auch etwas von der Größe der Spielerhand natürlich ab.

Dee Akkulaufzeit wird vom Hersteller mit mehr als 10 Stunden angegeben, bei unserem Test wurde diese Dauer auch in etwa erreicht, das ist ok, aber auch nicht herausragend. Das Aufladen über die beiliegende Ladestation dauert ca. 7 Stunden.

Maximum Connectivity

Bei den Verbindungsmöglichkeiten lässt der Controller keine Wünsche offen, er bietet gleich drei Verbindungsmodi an. Mit dem PC lässt sich der Controller über den USB-Dongle und Funk verbinden, aber auch mit dem 3m langen USB-Kabel ist das möglich. Auch die Xbox lässt sich per Funk oder Kabel ansteuern lässt sich der Controller, während Mobilgeräte und Handhelds den Bluetooth-Modus verwenden können. Die Verbindungsmöglichkeit lässt sich mit einem kleinen Schiebeschalter auf der Rückseite einstellen. Die Bluetooth-Funktion kann übrigens auch zusätzlich genutzt werden, wenn etwa der Controller mit dem Kabel verbunden ist, um etwa eigene Musik vom Smartphone zu streamen.

Hall Effect Joysticks und gyroskopische Zielerfassung

Der Betätigungsweg der beiden Trigger-Tasten kann mittels Instant-Trigger-Blocker eingestellt werden um z.B. bei Shootern schneller abdrücken zu können. Mit den Shortcut-Tasten S1 und S2, die neben den Triggern platziert sind, bekommt ihr 2 zusätzlichen Möglichkeiten hier Funktionen zu belegen.

Eine weitere Besonderheit des Controllers ist die gyroskopische Zielerfassung, die es Spielern ermöglicht, in Spielen zu zielen, indem sie den Controller selbst bewegen. Dies wird durch einen speziellen Sensor, ein Gyroskop, ermöglicht, der die Neigung und Drehung des Controllers erfasst. Anstatt sich ausschließlich auf Tasten oder Analogsticks zu verlassen, können Spieler die natürliche Bewegung des Controllers nutzen, um präziser zu zielen. Es ähnelt der Verwendung des Controllers als virtuellen Zeiger, wodurch sich das Zielen in Spielen intuitiver und genauer anfühlt.

Display und PC-Modus

Der Controller besitzt auch einen speziellen PC-Modus, damit ist es möglich z.B. die Latenz auf 1ms im Kabel-Modus und 2ms im Wireless-Modus zu reduzieren. Außerdem kann die Gyroskop Zielhilfe aktiviert werden. Viele der Einstellungen lassen sich aber auch ohne der App direkt am interaktiven LCD-Display einstellen, das ist sehr komfortabel, wenn man z.B. unterwegs ist und man kann so über die Multifunktionstaste am Display Audio-Einstellungen vornehmen, das Verhalten der Joysticks anpassen oder auch die Tastenbelegung ändern.

Präzises Zocken

Alle diese Features haben bei unseren Spieletests ein sehr präzises Zocken erlaubt, hier leistete sich der Controller keine Schwächen, lediglich das Steuerkreuz kann uns ein klein wenig schwammig vor.

Revolution Unlimited X App

Konfigurieren könnt ihr euren Controller über die Revolution Unlimited X App, die ihr im Microsoft Store herunterladen könnt. Hier sind die wichtigsten Einstellungsmöglichkeiten:

Tastenbelegung ändern und zuweisen

Stick-Einstellungen: Empfindlichkeit einstellen

Totzonen einstellen

8-Wege oder 4-Wege-Steuerkreuz konfigurieren

Austauschbare Stick-Köpfe und Metallringe konfigurieren

Trigger-Einstellungen: Empfindlichkeit verändern

Vibration einstellen

Audio: Equalizer verändern

Audio: Mikrofonverstärkung einstellen

Beleuchtung des rechten Sticks einstellen

Helligkeit des LCD-Bildschirms regeln

Firmware-Updates durchführen

PC-spezifische Einstellungen wie Shortcut-Tasten mit Tastaturfunktionen belegen und die Gyroskop-Steuerung aktivieren.

Batteriesparmodus aktivieren

Das ist also eine ganze Menge an Einstellmöglichkeiten, wobei einiges davon über das Display direkt am Controller durchgeführt werden kann.