Narratives RPG Rue Valley erscheint am 11. November auf PC und Konsolen

Gestern Abend hat Publisher Owlcat Games, zusammen mit Entwickler Emotion Spark Studio, das Veröffentlichungsdatum des narrativen RPGs Rue Valley angekündigt.

Rue Valley ist ein von Emotionen getriebenes, isometrisches und narratives RPG über die Bemühungen eines Mannes, aus einer Zeitschleife zu entkommen, indem er sich seinen inneren Konflikten stellt.

Rue Valley ist inspiriert von Titeln wie Disco Elysium und folgt einer komplexen, emotionalen Geschichte. Die Spieler müssen den Hauptcharakter durch die Tiefen seines inneren Konflikts leiten, wobei jede Entscheidung die Persönlichkeit beeinflusst. Dies verändert die Interaktionen mit der Welt um ihn herum. Auf der Reise durch die mentalen Kämpfe eines Mannes decken die Spieler die Geheimnisse hinter der Anomalie auf, die eine unerklärliche Zeitschleife ausgelöst haben.

Rue Valley ist ein isometrisches, narratives RPG über einen Mann, gefangen in einer Zeitschleife, in der jede Wiederholung nicht nur ändert, was er tun kann, sondern auch wer er wird. Die Spieler tragen Erinnerungen durch Wiederholungen, schalten dadurch neue Dialogoptionen, Denkweisen und Interaktionsmöglichkeiten mit der Welt rund um Rue Valley frei. Auf ihrer Reise treffen sie auf eine Reihe spannender Charaktere, die alle mit ihren eigenen emotionalen Komplexitäten zu kämpfen haben und ihre Tiefen offenbaren, wenn die Spieler sie näher kennenlernen.

Hauptfeatures:

Gestalte deine Persönlichkeit: Sei ein kaltherziger Einzelgänger in einer Wiederholung und ein melodramatisches Großmaul in der nächsten. Rue Valleys Zeitschleifen setzen alles zurück und lassen Spieler mit Persönlichkeiten, Handlungen und Antworten experimentieren.

Speichere deine Erinnerungen: Wichtige Erinnerungen werden auf einem Graphen gespeichert, was einzigartige Interaktionen rund um das Rue Valley Motel und neue Denkweisen freischaltet, die dabei helfen, den Hauptcharakter zu formen.

Lüfte die Geheimnisse von Rue Valley: Eine Anomalie hat die Gegend um das Rue Valley Motel in einer Zeitschleife gefangen. Experimentiere jeden Tag mit den Handlungen des Hauptcharakters, bis du genug Beweise hast, um das Geheimnis zu lüften.

2D-Parallax-Artstyle: Rue Valley hat einen schnell wiedererkennbaren und hübschen Comic-Style, inspiriert von Spider-Man: Into the Spider-Verse und Disco Elysium.

Rue Valley erscheint am 11. November 2025 auf PC via Steam, Xbox Series X|S, PlayStation 5 und Nintendo Switch.