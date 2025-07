Nintendo Direct: Partner Showcase präsentiert zahlreiche Neuheiten

Gezeigt wurden Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, neue Infos zu Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung und EA Sports FC 26 sowie vieles mehr.

Vereinnahmende Rollenspiel-Abenteuer, aufregende Action und entspannende Entschleunigung: Die aktuelle Nintendo Direct: Partner Showcase-Präsentation hat eine breite Palette abwechslungsreicher Spiele gezeigt. Die Mischung aus neuen Titeln und rückkehrenden, beliebten Klassikern von Nintendos Vertriebs- und Entwicklungspartnern erscheint 2025 und darüber hinaus für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch.

Zu den Highlights gehörte die Enthüllung von Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection für Nintendo Switch 2, dem nächsten Kapitel der Monster Hunter Stories-Reihe, sowie die Ankündigung des entspannenden Spiels Chillin‘ by the Fire. Auch neue Details zur beliebten Sportspielreihe EA SPORTS FC 26 wurden bekannt gegeben.

Außerdem erlaubte die Präsentation einen Blick auf viele weitere Titel, darunter die in der japanischen Unterwelt angesiedelten Abenteuer Yakuzwa Kiwami 2 und Yakuza Kiwami, das epische RPG-Abenteuer FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles, die Nintendo Switch 2-Version von Apex Legends sowie die Survival-Horror-Erfahrung Cronos: The New Dawn. Ebenfalls vorgestellt wurde das spaßige Plants vs. Zombies: Replanted, das HD-2D-Abenteuer OCTOPATH TRAVELER 0, Just Dance 2026 Edition und The Adventure of Elliot: The Millennium Tales, das erste HD-2D-Action-Adventure von Square Enix.

Dazu kam das rasante DRAGON BALL: Sparking! ZERO, das mitreißende RPG Persona 3 Reload, der neuaufgelegte Klassiker PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC, das vereinnahmende Hela sowie Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung, SHINOBI: Art of Vengeance, Star Wars Outlaws und vieles mehr.

Alle Neuheiten im Überblick:

Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung: Der jüngste Teil der actiongeladenen Reihe erzählt eine bislang unbekannte Geschichte aus Hyrules längst vergangenen Zeiten. Die Spieler:innen erleben den Versiegelungskrieg, der zu den Ereignissen in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom geführt hat. In der Rolle von Prinzessin Zelda, König Rauru und weiteren Charakteren bestreiten sie packende Schlachten und kämpfen um die Zukunft von Hyrule, wenn Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung diesen Winter für Nintendo Switch 2 erscheint.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection: Im dritten Teil der rundenbasierten RPG-Reihe, die in der Welt von Monster Hunter angesiedelt ist, leben die Spieler:innen als sogenannter Rider in Harmonie mit Monstern. Doch ein Schatten legt sich über die Idylle, als die Welt von einem Unheil überzogen wird und ein besonderes Monster schlüpft. Es trägt das Zeichen des Unglücks – und treibt damit zwei benachbarte Königreiche in den Krieg. Auf der Suche nach der Wahrheit wagen sich die Thronfolger dieser Königreiche auf bislang verbotene Wege vor. Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection erscheint 2026 für Nintendo Switch 2.

EA SPORTS FC 26: Der Ball rollt wieder – und dank einer überarbeiteten Gameplay-Erfahrung, die von Community-Feedback angetrieben wird, können die Spieler:innen auf dem Rasen ganz nach ihrem Geschmack agieren. EA SPORTS FC 26 bietet zudem Live-Management-Challenges mit einer Vielzahl brandneuer Handlungsstränge und Archetypen, die von den ganz Großen des Sports inspiriert wurden. Der Anpfiff erfolgt am 26. September, wenn EA SPORTS FC 26 für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch erscheint.

Apex Legends: Der Free-to-play1-Helden-Shooter findet seinen Weg auf Nintendo Switch 2. Die Spieler:innen meistern einen ständig wachsenden Kader verschiedener Legenden, bilden einen Squad und beweisen sich im Battle-Royale-Modus für bis zu 60 Spieler:innen, zeitlich begrenzt verfügbaren Spielmodi und Takeover. Sie erkunden weitläufige, detailreiche Karten wie die Outlands und zeigen, was ihr Squad auf dem Kasten hat. Spieler:innen, die sich ab heute in die Nintendo Switch-Version einloggen, erhalten den exklusiven Legendären Skin „P.A.T.H.“, der bis zum 16. September erhältlich ist. Der Kampf beginnt, wenn Apex Legends am 5. August für Nintendo Switch 2 erscheint.

OCTOPATH TRAVELER 0: In dieser Vorgeschichte des ersten OCTOPATH TRAVELER-Teils starten die Spieler:innen eine persönliche Quest der Erneuerung und Vergeltung. Dafür nehmen sie es in actiongeladenen Rundenkämpfen mit mächtigen Feinden auf – und haben erstmals in der Reihe die Möglichkeit, das Abenteuer durch die Augen ihres selbst erstellten Hauptcharakters zu erleben und dessen Heimatstadt wiederaufzubauen. Doch dieser Mission stellen sie sich nicht allein: Auf ihrer Reise können sie mehr als 30 Mitstreiter:innen rekrutieren. Auf sie wartet eine packende Geschichte, völlig neue sowie bekannte Features wie die charakteristische HD-2D-Grafik und das Bruch- und Boost-System sowie vieles mehr. OCTOPATH TRAVELER 0 schlägt am 4. Dezember ein neues Kapitel auf Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch auf.

EA SPORTS Madden NFL 26: Die legendäre Madden NFL-Reihe erscheint für Nintendo Switch 2. Auf Basis der NFL-Spieldaten der letzten Jahre erleben Sport-Fans explosives, realistisches Gameplay. Neben spielerspezifischen Eigenschaften warten authentische Spielzüge und adaptive Konter auf sie, die denen der Strategien der NFL-Quarterbacks und -Coaches entsprechen. Außerdem dabei: QBDNA, realistisches Football-Wetter und vieles mehr. Sport-Fans, die ihre Vorbestellung bis zum 6. August getätigt haben, erhalten siebentätigen Early-Access-Zugang, ehe die Vollversion am 14. August für Nintendo Switch 2 erscheint.

Chillin‘ by the Fire: Ganz entspannt können die Spieler:innen am wohl ältesten sozialen Netzwerk der Menschheit teilhaben. In diesem Lagerfeuer-Simulationsspiel entfachen und erhalten sie knisternde Feuerstellen an einer Vielzahl beschaulicher Orte wie einem Strand, in einem Wald und auf einer verschneiten Bergspitze. Dort und an weiteren Schauplätzen gilt es, verschiedenen Wetter- und Klimabedingungen zu trotzen, um das eigene Lagerfeuer bis auf Level 10 auszubauen. Dafür können sich bis zu vier Freundinnen und Freunde online2 oder via GameShare3 zusammentun. Schließen sie eine kompatible USB-C-Kamera an, erscheinen sie dank CameraPlay4 sogar direkt im Spiel und können so gemeinsam den gehetzten Alltag für einen Augenblick hinter sich lassen. Das Feuer von Chllin‘ by the Fire lodert noch heute im Nintendo eShop auf Nintendo Switch 2.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales: In diesem neuen HD-2D-Action-RPG der Schöpferinnen und Schöpfer der OCTOPATH TRAVELER– und BRAVELY DEFAULT-Reihe trifft HD-2D-Grafik auf Action-Rollenspiel. Die Spieler:innen begeben sich in Topdown-Ansicht auf eine Reise durch Zeit und Raum in einer ausladenden, offenen Welt. Der unerschlossene Kontinent lädt mit zahlreichen Pfaden und einer mysteriösen Geschichte zur ausgiebigen Erkundung ein. Für die Kämpfe steht eine hilfreiche Fee mit strategischer Unterstützung bereit. Das Spiel erscheint 2026 für Nintendo Switch 2, doch bereits heute steht eine exklusive Debut Demo im Nintendo eShop zum Download bereit.

Just Dance® 2026 Edition2: Gemeinsam mit Freundinnen, Freunden und Familie5 steigt demnächst eine große Party. Zum Feiern, Trainieren und für besondere Momente im Kreise der Liebsten – in der Just Dance 2026 Edition ist mit 40 heißen neuen Songs für alle etwas dabei. Die Auswahl reicht von Chartstürmern bis zu zeitlosen Klassikern wie „APT.“ von ROSÉ & Bruno Mars, „Houdini“ von Dua Lipa, „Counting Stars” von OneRepublic und „Hung Up” von Madonna. Für noch mehr Abwechslung sorgen der neue Party-Modus und der Workout-Modus. Bis zu sechs Spieler:innen können zudem im lokalen Mehrspieler-Modus zusammen tanzen, wenn Just Dance 2026 Edition am 14. Oktober für Nintendo Switch erscheint.

Star Wars Outlaws: Im ersten Star Wars-Spiel mit offener Welt erkunden die Spieler:innen einprägsame Planeten in der ganzen Galaxis. Die Handlung von Star Wars Outlaws ist zwischen den Ereignissen der Filme „Star Wars: Das Imperium schlägt zurück“ und „Star Wars: Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ angesiedelt. Die Spieler:innen schlüpfen in die Rolle von Kay Vess, einer aufstrebenden Halunkin, die zusammen mit ihrem treuen Gefährten Nix auf der Suche nach Freiheit und einem neuen Leben ist. Egal ob zu Hause im TV-Modus oder unterwegs im Handheld-Modus: Fans stehlen und tricksen sich durch die Unterwelt, während sie es mit den Verbrechersyndikaten der Galaxis aufnehmen. Auf ihren Abenteuern können sie intuitive Touchscreen-Eingaben genauso nutzen wie Gyrosensor-unterstütztes Zielen und immersive Bewegungssteuerung. Die epische Reise beginnt, wenn Star Wars Outlaws am 4. September für Nintendo Switch 2 erscheint. Vorbestellungen sind ab heute im Nintendo eShop möglich.

Cronos: The New Dawn: Das Entwicklerstudio des SILENT HILL 2-Remakes kehrt mit einem nervenaufreibenden Third-Person-Survival-Horrorspiel zurück. In Cronos: The New Dawn ist Zeit die tödlichste Waffe der Spieler:innen, aber auch ihr schlimmster Feind. Sie schlagen sich durch zwei Epochen: eine Zukunft im brutalistischen Architektur-Stil und das Polen der 1980er Jahre. Sie müssen es mit albtraumhaften Wesen aufnehmen, ehe diese zu unbezwingbaren Scheusalen verschmelzen. Der Kampf beginnt, wenn Cronos: The New Dawn am 5. September für Nintendo Switch 2 erscheint.

Plants vs. Zombies: Replanted: Das klassische Plants vs. Zombies kehrt in HD zurück. Mit Plants vs. Zombies: Replanted erleben die Spieler:innen das klassische Strategiespiel, mit dem alles seinen Anfang nahm, nun mit verbesserter HD-Grafik und neuen Geheimnissen, die es zu entdecken gilt. Neben neuen Leveln und überraschenden Twists erwartet sie niemals zuvor gezeigtes Material aus der 15-jährigen Historie der Reihe. Alle, die das Spiel vorbestellen, erhalten zudem den Retro-Erbsenkanonen-Skin. Nur die Harten kommen in den Garten, wenn Plants vs. Zombies: Replanted am 23. Oktober exklusiv für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch erscheint. Vorbestellungen sind ab heute im Nintendo eShop möglich.

DRAGON BALL: Sparking! ZERO: Mit mehr als 180 spielbaren Kämpferinnen und Kämpfern – der größten Auswahl in der Geschichte der Spielreihe – sind rasante 3D-Kämpfe im authentischen Dragon Ball-Stil garantiert. Mit bekannten Kampf-Moves wie Strahleneinschlägen und Sprintangriffen nehmen es die Spieler:innen mit ihren Feinden auf. Laden sie ihre Ki vollständig auf, können sie sogar den besonders mächtigen „Sparking!“-Modus aktivieren, der es ihnen erlaubt, die charakterspezifischen Superangriffe zu entfesseln. Im Benutzerdefinierten Kampf erstellen sie ihre Traumkämpfe, während sie sich in einer Vielzahl von Versus-Modi mit ihren Freundinnen und Freunden messen können. DRAGON BALL: Sparking! ZERO entfesselt seine Macht am 14. November auf Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch. Vorbestellungen sind ab heute im Nintendo eShop möglich.

Once Upon A KATAMARI: Der König des gesamten Kosmos und seine Familie haben versehentlich die Erde, den Mond sowie zahlreiche weitere Sterne zerstört. Also reisen die Spieler:innen in die Jura- und Eiszeit ebenso wie ins Edo-Japan und in weitere Zeitalter, um mit ihrem Katamari zahllose Objekte aufzurollen und den Himmel wiederherzustellen. Sie erkunden völlig neue Level, lauschen einem frischen Soundtrack und können ihren Charakter nach Belieben anpassen. Außerdem steht ihnen ein neuer Multiplayer-Modus2 für vier Spieler:innen offen, in dem sie online gegen andere antreten und sich offline mit CPU-Gegnern messen können. Die quirlige Katamari Damacy-Reihe kehrt zurück, wenn Once Upon A KATAMARI am 24. Oktober für Nintendo Switch erscheint. Vorbestellungen sind ab heute im Nintendo eShop möglich.

Yakuza Kiwami 2 / Yakuza Kiwami: Mit dem klassischen Action-Adventure Yakuza Kiwami 2 für Nintendo Switch 2 tauchen die Spieler:innen in Japans kriminelle Unterwelt ab. Schauplatz des packenden Dramas ist der fiktive Stadtteil Kamurocho. Dort erlernen die Spieler:innen einzigartige Kampfstile und erleben eine Geschichte voller Liebe, Verrat und explosiver Kämpfe.

Auch das ursprünglich für Nintendo Switch veröffentlichte Yakuza Kiwami erscheint für Nintendo Switch 2 und bietet verbesserte Grafik, eine höhere Bildrate und mehr. Beide Titel erscheinen am 13. November für Nintendo Switch 2. Wer das originale Yakuza Kiwami bereits für Nintendo Switch besitzt, kann das Upgrade Pack für Nintendo Switch 2 zu einem reduzieren Preis6 kaufen.

PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC: Mit diesem modernisierten, erweiterten und verbesserten 3D-Plattformer-Abenteuer feiert PAC-MAN WORLD 2 seine Rückkehr. Geister haben sich ins Pac-Dorf geschlichen und die Goldenen Früchte gestohlen. Unwissentlich wurde dadurch der mächtige Geisterkönig Spooky befreit. PAC-MAN muss sich durch PAC-LAND wagen, um die Goldenen Früchte zurückzuholen und dem verwunschenen Chaos ein Ende zu setzen. PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC erscheint am 26. September für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch. Vorbestellungen sind ab heute im Nintendo eShop möglich.

FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles – Nintendo Switch 2 Edition: Dieses ikonische Rollenspiel hat mit seiner Geschichte von Ehrgeiz, Verrat und Ehre eine ganze Generation geprägt. Mit vollständig vertonten Dialogen, modernisierter Grafik und zahlreichen Gameplay-Verbesserungen können die Spieler:innen ihre Gruppe in packende Gefechte führen, in denen das geschickte Positionieren der eigenen Einheiten sowie vorausschauende Planung über Sieg und Niederlage entscheiden. Nur wer das vielseitige Gelände der dreidimensionalen Schlachtfelder zu seinem Vorteil nutzt und im Blick behält, wer wann zum Zug kommt, kann die Gegner bezwingen. FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles – Nintendo Switch 2 Edition erscheint am 30. September für Nintendo Switch 2. Die Nintendo Switch-Version ist ab demselben Tag erhältlich. Vorbestellungen sind ab heute im Nintendo eShop möglich.

Persona 3 Reload: In Persona 3 Reload erleben die Spieler:innen die Dark Hour, in der die Grenze zwischen dem Gewöhnlichen und dem Übernatürlichen verschwimmt. In der Neuauflage des RPG-Klassikers schlüpfen sie in die Rolle eines Oberschülers und werden in ein unerwartetes Schicksal geworfen, als sie die „versteckte“ Stunde zwischen zwei Tagen betreten. Tagsüber verbringen sie ihre Zeit damit, Beziehungen mit unvergesslichen Charakteren aufzubauen. In der Nacht hingegen erwecken sie eine unglaubliche Macht, um den Geheimnissen der Dark Hour nachzujagen und für ihre Freundinnen und Freunde zu kämpfen, in deren Erinnerungen sie für immer ihre Spuren hinterlassen, wenn Persona 3 Reload am 23. Oktober für Nintendo Switch 2 erscheint. Vorbestellungen sind ab heute im Nintendo eShop möglich.

Hela: Durch die Augen einer winzigen, aber mutigen Maus sehen die Spieler:innen eine handgefertigte Welt, die von skandinavischer Folklore inspiriert ist. Sie erkunden magische Wälder und stille Seen, lösen Rätsel und setzen sich für das Gute ein in einem Land, in dem herzerwärmende Geschichten und die Schönheit der Natur miteinander verflochten sind. Sie können das nicht-lineare Open-World-Abenteuer allein, im nahtlosen Online-Koop-Modus oder im lokalen Splitscreen-Modus mit Freundinnen und Freunden3 erleben, wenn Hela 2026 für Nintendo Switch 2 erscheint.

Neben den obigen Titeln zeigte die Präsentation eine Montage mit weiteren Spielen, die sich für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch in Entwicklung befinden, darunter

Borderlands 4 : Im neusten Teil der packenden und chaotischen Shooter-Reihe erwarten die Spieler:innen haarsträubende Gegner und fette Beute auf dem gefährlichen neuen Planeten Kairos. Borderlands 4 ist ab dem 3. Oktober für Nintendo Switch 2 zu haben. Vorbestellungen sind ab heute im Nintendo eShop möglich.

: Im neusten Teil der packenden und chaotischen Shooter-Reihe erwarten die Spieler:innen haarsträubende Gegner und fette Beute auf dem gefährlichen neuen Planeten Kairos. Borderlands 4 ist ab dem für Nintendo Switch 2 zu haben. Vorbestellungen sind ab heute im Nintendo eShop möglich. Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven – Nintendo Switch 2 Edition: Dieses nicht-lineare Rollenspiel versetzt die Spieler:innen mitten in eine Schlacht, die sich über Jahrtausende erstreckt. Ihre Entscheidungen haben die Macht, den Verlauf ihrer Reise drastisch zu verändern. Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven – Nintendo Switch 2 Edition erscheint heute für Nintendo Switch 2.

Dieses nicht-lineare Rollenspiel versetzt die Spieler:innen mitten in eine Schlacht, die sich über Jahrtausende erstreckt. Ihre Entscheidungen haben die Macht, den Verlauf ihrer Reise drastisch zu verändern. Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven – Nintendo Switch 2 Edition erscheint für Nintendo Switch 2. Hello Kitty Island Adventure – Wheatflour Wonderland 7 : Gemeinsam mit dem neuen Sanrio-Charakter Cogimyun erkunden Fans das heimelige Wheatflour Wonderland, um mächtige Zauberstäbe herzustellen und sich diesen Herbst in ihr magisches Selbst zu verwandeln, wenn Hello Kitty Island Adventure – Wheatflour Wonderland für Nintendo Switch erscheint.

Gemeinsam mit dem neuen Sanrio-Charakter Cogimyun erkunden Fans das heimelige Wheatflour Wonderland, um mächtige Zauberstäbe herzustellen und sich diesen in ihr magisches Selbst zu verwandeln, wenn Hello Kitty Island Adventure – Wheatflour Wonderland für Nintendo Switch erscheint. SHINOBI: Art of Vengeance : Der legendäre Meister der Ninja-Kunst ist zurück in einem brandneuen 2D-Action-Plattformer im handgezeichneten Stil – und zwar ab 29. August auf Nintendo Switch. Eine Demoversion ist noch heute im Nintendo eShop erhältlich.

: Der legendäre Meister der Ninja-Kunst ist zurück in einem brandneuen 2D-Action-Plattformer im handgezeichneten Stil – und zwar ab auf Nintendo Switch. Eine Demoversion ist noch heute im Nintendo eShop erhältlich. NBA BOUNCE: In diesem Basketballspiel steigen die Spieler:innen von Anfänger:innen zu Profis auf, indem sie auf dem Spielfeld 3v3-Action, Clutch-Spiele, Maskottchen und MVP-Level-Spaß erleben. NBA Bounce erscheint am 26. September für Nintendo Switch.

In diesem Basketballspiel steigen die Spieler:innen von Anfänger:innen zu Profis auf, indem sie auf dem Spielfeld 3v3-Action, Clutch-Spiele, Maskottchen und MVP-Level-Spaß erleben. NBA Bounce erscheint am für Nintendo Switch. Goodnight Universe: In diesem emotionalen Abenteuer schlüpfen die Spieler:innen in die Rolle eines sechs Monate alten Babys, das mysteriöse psychische Kräfte entwickelt. Das Spiel erscheint am 11. November für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch.

Die aktuelle Nintendo Direct: Partner Showcase-Präsentation hat zahlreiche Titel von Nintendos Entwicklungs- und Vertriebspartnern vorgestellt, die das Spieleangebot von Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch demnächst um abwechslungsreiche Abenteuer und vielseitige Videospiele bereichern.

Anmerkungen:

1 Während des Online-Spiels wird eine Internetverbindung benötigt. Um Online-Services nutzen zu können, muss ein Nintendo-Account erstellt und der Vertrag zum Nintendo-Account akzeptiert werden. Die Nintendo-Datenschutzrichtlinie findet Anwendung. Manche Online-Services sind möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar. Das Online-Spiel erfordert die Mitgliedschaft bei einem kostenpflichtigen Service. Weitere Informationen über die kostenpflichtige Mitgliedschaft.

2 Während des Online-Spiels wird eine Internetverbindung benötigt. Das Spiel steht als kostenloser Download zur Verfügung und bietet optionale In-App-Käufe.

3 Auf Nintendo Switch 2 muss eine GameShare-Sitzung gestartet werden. Nutzer, die Software über GameShare erhalten, können die Software nur während der GameChat-Sitzung spielen, in der sie geteilt wurde. Das via GameShare geteilte Spiel kann nach Ende des Chats nicht mehr gespielt werden.

4 Für Mehrspieler-Modi können zusätzliches Zubehör, zusätzliche Spiele und/oder zusätzliche Konsolen erforderlich sein, die separat erhältlich sind. Um manche Spielfunktionen und Video-Chat nutzen zu können, wird eine kompatible USB-C-Kamera wie die Nintendo Switch 2-Kamera (separat erhältlich) benötigt. Um Online-Services nutzen zu können, muss ein Nintendo-Account erstellt und der Vertrag zum Nintendo-Account akzeptiert werden. Die Nintendo-Account-Datenschutzrichtlinie findet Anwendung. Eine Internetverbindung und eine kostenpflichtige Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft werden benötigt. Zur GameChat-Nutzung ist die Registrierung der Mobiltelefonnummer erforderlich. Manche Online-Services sind möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar. Weitere Einzelheiten sind der offiziellen Nintendo-Website zu entnehmen.

5 Für Mehrspieler-Modi können zusätzliches Zubehör, zusätzliche Spiele und/oder zusätzliche Konsolen erforderlich sein, die separat erhältlich sind.

6 Um weitere Inhalte nutzen zu können, ist die separat erhältliche Vollversion erforderlich.

7 Um die Download-Inhalte nutzen zu können, ist die separat erhältliche, europäische Version von Hello Kitty Island erforderlich.