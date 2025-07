Out of Time: Chaotisches Multiplayer-Roguelike erscheint am 25.09 auf PC

Jeder kennt doch den Witz, der so beginnt: „Ein Dinosaurier, ein Mech und ein Ritter betreten ein Roguelike.“ Nein? Nun, jetzt schon. Willkommen bei Out of Time, einem Action-Roguelike, in dem Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zerbrochen sind und die Welt in einem verworrenen, aber wunderbaren Chaos hinterlassen haben.

Die gute Nachricht: Den Spielern und ihren Freunden stehen unendlich viele Ausrüstungs- und Waffenkombinationen zur Verfügung, aus denen sie ihre eigene einzigartige Gruppe von Überlebenden zusammenstellen können. Die schlechte Nachricht: Die gesamte Menschheit sitzt in der Falle und muss vor einem Haufen Drachen, mutierten Krabben, bösen Humanoiden, entstellten Bestien, Killerrobotern und allem, was dazwischen liegt, gerettet werden – oft vor allem auf einmal. Out of Time erscheint am 25. September für PC und ist zunächst exklusiv im Epic Games Store erhältlich.

„Mit Out of Time wollten wir ein völlig einzigartiges und originelles Erlebnis schaffen, das meine liebsten Gameplay-Mechaniken kombiniert: Die besten Aspekte von Roguelike, Echtzeit-Multiplayer und MMO-Raids“, sagt Jordan Maynard, Chief Creative Officer. „Das Ergebnis ist ein explosiver Cocktail aus epischen Kämpfen, unendlicher Wiederspielbarkeit und tiefgreifenden sozialen Features, eingebettet in den einzigartigen Kontext eines Universums, in dem die Zeit selbst zerbrochen ist und Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft aufeinanderprallen!“

In Out of Time wurde das Chaos durch ein Ereignis ausgelöst, das als „The Shattering“ bekannt ist und Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu einem unvorhersehbaren, sich ständig verändernden, dynamischen Schlachtfeld verschmolzen hat. Überlebende aus allen Epochen versammeln sich in Infinitopia, der letzten Bastion der Zivilisation, und wagen sich in rasanten Solo- oder Koop-Missionen in gefährliche, korrumpierte Regionen, um die Realität zurückzuerobern.

Spieler sollten sich jedoch nicht zu sehr fürchten. The Shattering kann nicht nur nehmen, sondern auch geben. Dank Ausrüstungsgegenständen und Waffen aus dem Mittelalter, futuristischen Cyberpunk-Utopien, prähistorischen Zeiten, postapokalyptischen Ödlanden und mehr, stehen den Spielern über 190 Millionen Ausrüstungskombinationen zur Verfügung. Diese ermöglichen es ihnen, für jeden Durchlauf ihre eigene individuelle Ausrüstung zusammenzustellen. Klassen? Hier brauchen die Spieler keine Klassen. Jeder Spieler wählt die Ausrüstung, die am besten zu dem Spielstil passt, den er in jedem Run ausprobieren möchte. Wenn sie einen Raketenwerfer gemeinsam mit Heilkräften und Panzerrüstung nutzen wollen – nur zu.

„Manticores Ziel ist es, ein komplexes und immersives Multiplayer-Erlebnis zu schaffen. Wir haben Out of Time als großes, erweiterbares und dynamisches Universum entworfen und dafür die Core-UGC-Plattform und Unreal genutzt“, sagt Frederic Descamps, CEO. „Wir planen bereits weitere Epochen und PvP-Modi sowie zusätzliche Plattformen.“

Out of Time erscheint diesen Herbst für 22,39 EUR. Das Spiel kann im Epic Game Store vorbestellt werden und enthält das „The Temporal Disaster“-Paket mit exklusiven Inhalten, drei zeitverdrehten Reittieren, drei Helden-Emotes und vier Avataren aus alternativen Zeitlinien. Für mehr Informationen können Spieler Out of Time auf die Wunschliste setzen oder die Website sowie die Kanäle auf X, Instagram, TikTok and YouTube besuchen.