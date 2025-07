RoadCraft im Test

Baggern, Reparieren und Zuschütten

Doch was genau ist RoadCraft eigentlich? Im Kern ist das Prinzip simpel: In acht unterschiedlichen Welten – jede etwa vier Quadratkilometer groß – gilt es, zerstörte Landstriche, Wege und Bauflächen wieder instand zu setzen. Klingt einfach, ist es aber nicht. Denn selbst so etwas scheinbar Banales wie das Entfernen eines umgestürzten Baums kann zu Beginn ganz schön herausfordernd sein. Immerhin wütenden mehrere Katastrophen in den Spielgebieten, und wir müssen diese nun vollständig aufräumen.

Bevor wir jedoch zur eigentlichen Arbeit schreiten, steht erst einmal die Unternehmensgründung an: Ein Name muss her, ein Logo ebenfalls – alles soll natürlich gesetzeskonform ablaufen, auch in der Simulation. Erst danach verschaffen wir uns einen Überblick über das Chaos vor Ort – und dann geht’s los.

Für unsere Einsätze steht uns eine Vielzahl an schweren Maschinen zur Verfügung: Kräne, Bagger, Walzen und mehr – die wir entweder alleine oder im Koop mit bis zu drei weiteren Freunden bedienen können. Dank Crossplay ist das sogar plattformübergreifend möglich. Mit dem Bagger verteilen wir beispielsweise Sand, um Straßen zu ebnen, mit dem Kran bergen wir verunfallte Fahrzeuge aus Flüssen oder Gräben. Jedes Fahrzeug hat seine ganz eigenen Stärken und will sinnvoll eingesetzt werden.

Ist ein Gebiet endlich geräumt, mit Straßen versehen und ordentlich ausgestattet, geht es weiter ins nächste Einsatzgebiet. Doch bis man mit einem Abschnitt auch nur halbwegs zufrieden ist, können gut und gerne zehn Stunden vergehen. An Spielzeit mangelt es RoadCraft also definitiv nicht.