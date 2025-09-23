SWORN im Test

Merlin’s Soulforged

Ihr spielt ein Mitglied von Merlin’s Soulforged – einen jener Krieger, die von Merlin aufgebaut und unterstützt werden, um König Arthur und seine Helfer zu bekämpfen. Ihr bewegt euch von Raum zu Raum, wobei sich die Tür in den nächsten Raum erst öffnet, wenn ihr alle Gegner besiegt habt. Nach jedem erfolgreichen Kampf gibt es eine kleine Belohnung – Gold um Dinge im Shop zu kaufen, Crystal Shards um im Hub euren Charakter zu verbessern, oder ihr schwört einer Gottheit eure Treue, um zwischen drei verschiedenen Fähigkeiten auszuwählen, die euch während der Dauer des jeweiligen Runs unterstützen. Ihr begegnet beispielsweise Cliona, der Herrin der Banshees, Titania, der Königin der Fae, Gogmagog, dem letzten Gigant… jede Gottheit gewährt euch unterschiedliche Boni. Die Räume sind natürlich prozedural generiert und daher bei jedem Run ein wenig anders. Es gibt auch einen Shop und weitere spezielle Orte, manchmal trefft ihr auch diverse NPCs. Legendäre Monster gehören zu den eher unangenehmen Begegnungen. Ihr könnt leichte oder schwere Angriffe durchführen, dashen oder einen Zauberspruch benutzen.

Das klingt alles sehr bekannt? Nunja, SWORN orientiert sich (wie unzählige weitere Klone auch) ganz unverschämt am von Hades geprägten Design. Wer Hades kennt, findet sich hier schnell zu Recht, auch wenn die Gamepadbelegung ein wenig anders ist (Änderungen sind möglich) und eine kurze Eingewöhnungszeit benötigt. Natürlich sind auch viele Details ein wenig anders – sonst wäre es ja fad.