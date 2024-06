Team17 Group bestätigt Teilnahme an gamescom 2024

astragon Entertainment und Team17 Digital, Tochtergesellschaften der Team17 Group plc haben ihre gemeinsame Teilnahme an der gamescom 2024 in Köln bestätigt.

Am gemeinsamen Stand in Halle 6 präsentieren die beiden Publisher eine Auswahl an Simulations-Highlights von astragon Entertainment sowie einer Reihe an beliebten Indie-Spielen von Team17 Digital. Außerdem können sich Besucher:innen auch in diesem Jahr auf abwechslungsreiche Anspielmöglichkeiten und ein spannendes Bühnenprogramm inklusive einiger Highlights freuen.

astragon Entertainment ist der Publisher bekannter Simulations-Marken wie Bau-Simulator, Police Simulator: Patrol Officers, Bus Simulator und Firefighting Simulator. Zusätzlich zu diesem bereits spannenden Portfolio arbeitet das Unternehmen an Publishingtiteln wie Railroads Online und bietet außerdem eine breite Auswahl an Distributionstiteln verschiedener Genres von Partnern aus aller Welt.

„Die gamescom ist für uns seit vielen Jahren eine wichtige Möglichkeit unsere Neuheiten einem globalen Publikum vorzustellen. An unserem Stand freuen wir uns daher auch in diesem Jahr darauf, unsere Community und Besucher:innen von unserer Leidenschaft für Simulationsspiele zu überzeugen.“ kommentiert Julia Pfiffer, Co-CEO von astragon Entertainment. „Im Business Bereich ermöglichen wir erneut Partnern und Medienvertretern einen regen Austausch rund die Branche, dem aktuellen Portfolio sowie kommende Projekte.“

Team17 Digital zeichnet für die Veröffentlichung mehrerer preisgekrönter Titel verantwortlich, darunter zuletzt Blasphemous, Dredge, Moving Out und das Overcooked!-Franchise. In seiner mehr als 30-jährigen Geschichte kann das Unternehmen auf ein stetig wachsendes Portfolio an Spielen zurückblicken, sowie auf eine Reihe erfolgreicher First-Party-Titel wie Hell Let Loose, The Escapists, Golf With Your Friends und natürlich die kultige Worms-Reihe. Auf der gamescom 2024 wird Team17 Digital Besucher:innen vor Ort eine abwechslungsreiche Auswahl an Titeln aus dem Portfolio vorstellen.