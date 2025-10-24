Warhammer 40k: Rogue Trader kommt auf die Switch 2

Alle, die die Koronus-Weite auf anderen Plattformen erkunden, haben dank des neuen Updates 1.5 mit seinen zahlreichen QoL-Verbesserungen nun noch mehr Spaß in der Dunkelheit des 41. Jahrtausends. Informationen zu wichtigen Veränderungen und Neuheiten gibt es im Video-Update.

Spieler:innen schlüpfen in Rogue Trader in die Rolle eines Freihändlers, Nachkommen einer altehrwürdigen Familie von wagemutigen Freibeutern, die über ein Handelsimperium herrschen und die Ränder des imperialen Machtbereichs im Namen des Imperators selbst erkunden. Dank der Handelsvollmacht verfügen Freihändler über unvorstellbare Privilegien und Befugnisse und sind außerdem damit beauftragt, die Grenzen des Imperiums zu erweitern. Der Spieler:in stehen dabei ein gigantisches Leerenschiff von immenser Stärke sowie eine riesige Crew, die nur darauf wartet, die Befehle ihres Anführers auszuführen, zur Verfügung. Es obliegt der Spieler:in, ihren Untergebenen Gnade zu erweisen oder ihnen mit Verachtung zu begegnen, dem Imperator treu zu bleiben oder sich mit Feinden der Menschheit zusammenzutun – jede Entscheidung des Freihändlers beeinflusst ganze Sonnensysteme und verändert die Ingame-Welt und ihre Bewohner:innen.

Alpha zu Dark Heresy startet am 16. Dezember

Owlcats nächster Titel aus der Welt von Warhammer 40k, Warhammer 40,000: Dark Heresy startet am 16. Dezember in die Open Alpha. In der Alpha werden die Spieler:innen zum Inquisitor, führen Nachforschungen durch, decken großangelegte Verschwörungen auf, meistern das taktische Kampfsystem und führen einen geheimen Kampf gegen die Häresie – alles im Namen des Gottimperators.

Spieler:innen können sich der Alpha anschließen, indem sie zu Foundern werden und die Entwicklung des Titels über die Website von Owlcat Games unterstützen. Zugang zur Alpha ist einer der Vorteile, die Unterstützer:innen des 79 $-Tier oder der 289$-Collectors Edition erhalten.