X-Out Resurfaced im Test

Ganze zwei Disketten mit (standardmäßig) je 880KB (Kilobyte!) an Daten waren ausreichend, als Rainbow Arts im Jahr 1990 den Shooter X-Out für den Commodore Amiga veröffentlicht hat. Von der Budget-Version auf nur einer Disk will ich gar nicht reden! Die neue PC-Version auf meinem Rechner benötigt nun knapp 600MB an Platz – also rund 300 Mal so viel. Dafür sind aber die Grafiken nicht nur für eine höhere Auflösung überarbeitet, sondern auch mit Partikel- und Lichteffekten erweitert. Der Soundtrack von Chris Hülsbeck wurde nicht nur neu abgemischt, sondern sogar um sechs neue Tracks erweitert.

Ich bin mit dem Amiga aufgewachsen. Einen C64 konnte ich mir in der Unterstufe nicht leisten und meine Eltern hatten keinerlei Interesse an jeglichen technischen Geräten – also musste ich 1988 doch tatsächlich das Geld meines ersten Ferialjobs (und alle sonstigen Ersparnisse) dafür verwenden, mir meinen ersten (von schlussendlich fast 20) Amigas zu kaufen. Ich war damals der Überzeugung, die ideale Spielemaschine zu besitzen – was wohl für meine Situation auch gestimmt hat, denn Konsolenspiele hätte ich mir nicht leisten können, außerdem war ich ohnehin sehr auf Adventures, Rollen- und Strategiespiele fixiert und die anderen Heimcomputer waren dem Amiga allesamt (more or less) deutlich unterlegen. Erst sehr viele Jahre später ist mir – dank Emulation – klar geworden, dass der Amiga zwar ein technisch geniales Gerät war, aber die wirklich professionelle (Action-)Spieleentwicklung vor allem für Konsolen erfolgt ist. MegaDrive, SNES und PC Engine waren technisch alle keine Wunderdinger, aber die Games waren im Schnitt viel professioneller gemacht. Vom NEO GEO und den Spielautomaten will ich gar nicht reden.

Anyway, damals habe ich gedacht, dass der Amiga eines der besten Systeme auch für Shoot `em Ups (Shmups) war. Nicht unbedingt mein absolutes Lieblingsgenre, aber durchaus etwas, das ich gerne mal zur Abwechslung gespielt habe. Am Amiga gab es viele dutzende Vertreter des Genres. Leider sind die meisten davon – verglichen mit der Konkurrenz, und unfairerweise natürlich auch mit der in den Jahren nach dem Tod des Amigas erschienenen Konkurrenz auf den neueren Konsolen (XBox, PlayStation, Saturn) – ziemlicher Schrott. Als ich vor Jahren Artikeln von bekannten Shmups-Junkies gelesen habe, in denen die Amiga Shooter weitgehend als „irrelevant“, „qualitativ minderwertig“ oder „schlecht designt“ und abwertend als Euro-Shmups bezeichnet wurden, habe ich den Typen nicht geglaubt. Die kennen die Spiele doch nur nicht… aber ich lag falsch. Die wirklichen Freaks des Genres kennen sehr wohl auch die Genrevertreter auf dem Amiga, und sie haben wohl recht. Am Amiga gibt es zwar viele Shmups, einige sind auch durchaus spielbar (entweder brauchbare Konvertierungen wie R-Type, oder ganz nette Exklusiv- oder zumindest am Amiga zuerst entwickelte Titel wie Apidya, Z-Out, Blood Money, Project-X, Banshee, Battle Squadron, Xenon II oder Disposable Hero), aber wirkliche Top-Spiele gibt es in dem Genre nur wenige. Und eine dieser wenigen Ausnahmen war X-Out. Und das schaue ich mir nun in seiner Neuauflage am PC an!