007 First Light: Erster Trailer zum neuen Bond-Game enthüllt

IO Interactive und Amazon MGM Studios haben gestern einen ersten Einblick in 007 First Light gewährt, ein storylastiges Action-Adventure, das die Origin-Story des jungen James Bond in einer in sich abgeschlossenen Geschichte neu erzählt.

007 First Light erscheint 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC via Steam und Epic Game Store.

Die einzigartige Standalone-Origin-Story wurde von IO Interactive mit viel Liebe entwickelt. Spieler schlüpfen in 007 First Light in die Rolle des jungen Bond, einem vielversprechenden, aber rebellischen Crewmitglied der Luftwaffe der Royal Navy, der vom MI6 rekrutiert wird. Sein Instinkt und Heldenmut bringen ihn ins rigorose Trainingsprogramm für die einst sehr geachtete und nun wiederbelebte Elite-Sektion 00.

Zum ersten Mal erleben Fans Bonds steilen Werdegang beim MI6 vom 26-jährigen Rekruten hin zum vollwertigen Spion – inmitten der exotischen und gefährlichen Welt der Spionage bekannt aus den Filmen. Bonds Abenteuer führen ihn rund um die Welt, wo er auf Verbündete und Feinde trifft (manchmal in Form ein und derselben Person) und entscheiden muss, wie er mit Hindernissen und Herausforderungen umgeht – ob mit purer Gewalt, Gewitztheit oder Charme.

„Dank unserer Arbeit an HITMAN verfügen wir über 25 Jahre Erfahrung, was spannende Action-Adventures betrifft und unser Studio ist unglaublich froh über die Möglichkeit, diese Erfahrung zu nutzen, um 007 zurück in die Welt der Videospiele zu bringen“, erzählt Hakan Abrak, CEO von IO Interactive. „Wir stecken unsere gesamte Energie und Leidenschaft für das Franchise in dieses Projekt, um ein eindrucksvolles Abenteuer zu erschaffen, das an die Grenzen dessen geht, was ein Bond-Spiel sein kann, während wir gleichzeitig eine frische und neue Geschichte erzählen. Wir können es kaum erwarten, Spielern und Fans ein Erlebnis zu präsentieren, das wir für sie maßgeschneidert haben.“

007 First Light ist ein Third-Person-Action-Adventure, dass IO Interactives bekannte Stealth- und Action-Mechaniken mit der Welt von Bond und dem MI6 vereint. Die Spieler müssen entscheiden, wie sie Bonds einzigartige Fähigkeiten im Kampf und in Beziehungen einsetzen und wie sie mit Qs neusten technologischen Wunderwerken umgehen, um zu 007 zu werden. Auf ihrer Reise treffen sie auf alte Bekannte wie M, Q und Moneypenny, lernen aber auch neue Gesichter wie Bonds Mentor John Greenway, die mysteriöse Isola und eine ganze neue Riege an Bösewichten kennen.

007 First Light wurde gestern im Rahmen von Sonys PlayStation State of Play vorgestellt – den Trailer gibt es hier zu sehen. Das Spiel kann ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 sowie für PC über Steam, den Epic Games Store und Amazon.com auf die Wunschliste gesetzt werden.