Thief VR: Legacy of Shadow erscheint 2025

Während des PlayStation State of Play enthüllten Vertigo Games in Zusammenarbeit mit Eidos-Montréal und Maze Theory Thief VR: Legacy of Shadow.

Das packende Stealth-Erlebnis erscheint noch dieses Jahr für PS VR2, Meta Quest 2, 3 und 3S sowie PC VR. Thief VR: Legacy of Shadow erweckt das kultige Thief-Franchise zu neuem Leben und führt Spieler zurück in die Stadt, wo an jeder Ecke Gefahren lauern und Geheimnisse im Verborgenen liegen.

STEALTH-ACTION MIT HOCHSPANNUNG

Erlebe die Welt von Thief zum ersten Mal in VR und verbinde klassisches Stealth-Gameplay mit Next-Gen-Immersion. Nutze deinen Körper, um an Wachen vorbeizuschleichen, und deine Hände, um Taschendiebstähle zu begehen, versteckte Fächer aufzubrechen und Schlösser zu knacken. Setze ein Arsenal an Pfeilen und Werkzeugen ein, um Bedrohungen mit immersivem VR-Bogenschießen abzulenken, zu deaktivieren oder auszuschalten, während du über Dächer kletterst, durch Hinterhöfe schleichst und Geheimnisse in einer dunklen, vom Steampunk inspirierten Welt entdeckst. Jeder Überfall bietet mehrere Wege und Spielstile, egal ob du unbemerkt an Wachen vorbeischleichst oder sie aus den Schatten ausschaltest.

BETRITT DIE DUNKLEN, GEFÄHRLICHEN STRAẞEN DER STADT

Die Stadt ist ein Ort voller Schatten. Du bist Magpie, eine gerissene Diebin, die ihre Eltern wegen Baron Northcrest verlor und auf der Straße aufwachsen musste. Stehlen war der einzige Weg, um zu überleben. Zumindest, bis du ein legendäres Artefakt gefunden hast, das ein Vermächtnis der Vergangenheit verborgen hielt. Setze VR ein, um zu stehlen und den Streitkräften der Stadt zu entgehen. Entwirre ihre Geheimnisse und enthülle eine finstere Verschwörung, die sich um ihr Fundament schlängelt.

EIN VERMÄCHTNIS NEU GESTALTET FÜR VR

Thief VR: Legacy of Shadow wird von Vertigo Games, den preisgekrönten Entwicklern von Metro Awakening und Arizona Sunshine, in enger Zusammenarbeit mit Eidos-Montréal herausgegeben. Entwickelt wird das Spiel von Maze Theory.

Thief VR: Legacy of Shadow kann ab sofort auf PlayStation VR2, Meta Quest und Steam VR der Wunschliste hinzugefügt werden.