60 FPS für Far Cry 3, Blood Dragon und Far Cry Primal Konsole

Ubisoft verkündete, dass ab sofort ein kostenloses Update, welches 60 FPS unterstützt, für Far Cry 3, Far Cry 3: Blood Dragon und Far Cry Primal für PlayStation®5 und Xbox Series X|S verfügbar ist.

Mit diesen drei ikonischen Titeln, welche die 60 FPS jetzt unterstützen, läuft nun die gesamte Spielereihe nach Far Cry 3 auf den aktuellen Konsolengenerationen auf 60 FPS.

Indem es die Leistungsfähigkeit neuer Hardware nutzt, verleiht dieses Update den Abenteuern ein zweites Leben. Es sorgt für flüssigeres Gameplay, verbesserte Reaktionsfähigkeit und ein modernisiertes Spielgefühl für die Far Cry-Reihe. Das Update kommt passend zum anstehenden 22-jährigen Geburtstag der Marke, der im März 2026 stattfindet.

Die geupdateten Titel beinhalten:

Far Cry 3 – Spieler:innen können zur Rook Island mit flüssigerem Gameplay zurückkehren, während sie Vaas Montenegro, einer der unvergesslichsten Antagonisten im Gaming, konfrontieren. Die 60‑FPS‑Aufwertung verbessert die Erkundung und Schleichmechaniken ebenso wie das rasante Kampfsystem des Spiels und macht das prägende Far‑Cry‑Erlebnis immersiver denn je. ​

– Spieler:innen können zur Rook Island mit flüssigerem Gameplay zurückkehren, während sie Vaas Montenegro, einer der unvergesslichsten Antagonisten im Gaming, konfrontieren. Die 60‑FPS‑Aufwertung verbessert die Erkundung und Schleichmechaniken ebenso wie das rasante Kampfsystem des Spiels und macht das prägende Far‑Cry‑Erlebnis immersiver denn je. ​ Far Cry 3: Blood Dragon – Spieler:innen können wieder in die überzeichnete, neongetränkte Hommage an die Actionfilme der 1980er‑Jahre eintauchen, welche jetzt mit flüssigerem Gunplay und reibungsloser Fortbewegung verbessert wurde. Die präzisere Reaktionsfähigkeit verstärkt die explosive, augenzwinkernde Energie des Spiels. ​

– Spieler:innen können wieder in die überzeichnete, neongetränkte Hommage an die Actionfilme der 1980er‑Jahre eintauchen, welche jetzt mit flüssigerem Gunplay und reibungsloser Fortbewegung verbessert wurde. Die präzisere Reaktionsfähigkeit verstärkt die explosive, augenzwinkernde Energie des Spiels. ​ Far Cry Primal – Spieler:innen können in die Steinzeit zurückkehren und ihren Stamm durch die Wildnis von Oros zu leiten. Dank Update nun mit nahtloserer Bewegung, präzisem Zielen und flüssigem Kampfsystem. Die 60‑FPS‑Verbesserung hebt das intensive Survival‑Erlebnis und die üppige prähistorische Spielwelt hervor.

Dieses Upgrade wird automatisch auf alle digitalen Versionen der Spiele auf den unterstützten Plattformen angewendet.