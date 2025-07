Bandai Namco Summer Showcase: Neues My Hero Academia-Spiel

Der Bandai Namco Summer Showcase hat gestern den Gaming-Sommer eingeläutet. Es gab Neuigkeiten und Enthüllungen für mehr als ein Dutzend Titel und ein neues Spiel aus dem My Hero Academia-Universum wurde enthüllt.

Zu den Ankündigungen und Enthüllungen während des Bandai Namco Summer Showcase gehören:

MY HERO ACADEMIA: All’s Justice

Bandai Namco Entertainment Europe kündigte einen neuen 3D-Arenakampf-Titel an, der auf dem weltweiten Anime-Phänomen MY HERO ACADEMIA basiert. Er spielt während des Höhepunkts des Final War Arcs und lädt die Spielenden ein, „One Last Smash“ durch einen filmischen Story-Modus und actiongeladene 3v3-Kämpfe zu erleben, die die kultigsten Held*innen und Schurk*innen der Serie in ihrer letzten und mächtigsten Form zeigen.

Die Enthüllung aus dem Showcase, einschließlich eines Videos von Produzent Aoba Miyazaki, der erste Details zum Spiel vorstellt, gibt es hier:

TOWA AND THE GUARDIANS OF THE SACRED TREE

Das kommende Original-IP-Roguelite, das von Brownies Inc. entwickelt wird, enthüllte den ersten von vier Guardian-Trailern, die die liebenswerten spielbaren Charaktere zeigen, sowie ein Video von Produzent Daisuke Nagaoka, das die Gameplay-Features hervorhebt. Der Trailer und das Produzentenvideo sind hier zu sehen:

CODE VEIN II

Der Spieleproduzent Keita Iizuka gibt einen Einblick in die Geschichte und die Hauptcharaktere des kommenden Action-Rollenspiels, das in einer Welt spielt, in der Menschen und Vampire nebeneinander existieren. Interessierte erfahren mehr über den Protagonisten des Spiels und seine Verbindung zu einer Figur, die ihm helfen kann, in die Vergangenheit zu reisen, um die Welt vor der Zerstörung zu retten. Das Showcase-Segment kann hier angeschaut werden:

SHADOW LABYRINTH

Producer Seigo Aizawa stellt neues Gameplay-Material vor, das den von Blinky inspirierten Endgegner G-HOST zeigt, eine der vielen Anspielungen des 2D-Action-Platformer auf PAC-MAN und andere beliebte Spiele aus der Arcade-Ära. Das Video dazu ist hier zu finden:

TEKKEN 8

Begleite Produzent Michael Murray auf einer Reise nach Thailand, um die Hintergrundgeschichte und den Kampfstil zu enthüllen, den die Spielenden bald mit der Rückkehr von Fahkumram erleben werden. Der nächste Charakter-DLC, der am 11. Juli erscheint, bringt den Muay Thai-Kämpfer zurück in die legendäre Kämpferriege des Spiels. Den Trailer gibt es hier:

EVERYBODY’S GOLF: HOT SHOTS

Zuschauende konnten ebenfalls einen Blick auf den brandneuen Teil der Everybody’s Golf-Serie werfen. Das neue Gameplay-Video hebt die Spielfunktionen hervor und stellt PAC-MAN vor, der sich der größten Liste spielbarer Charaktere in der Geschichte der Serie anschließt. Das Video ist hier zu sehen:

DIGIMON STORY TIME STRANGER

Producer Ryosuke Hara gibt einen tieferen Einblick in die Geschichte und das Gameplay des kommenden, visuell atemberaubenden RPGs, dem ersten neuen Teil der Digimon Story-Serie seit zehn Jahren. Das Spiel bietet mehr als 450 Digimon zum Kämpfen, Sammeln und Zähmen und ist der perfekte Start für Neueinsteiger in die Serie. Das Showcase-Segment gibt es hier:

DRAGON BALL Z: KAKAROT DAIMA: Adventure Through the Demon Realm

Spielende können die aufregende Welt von Dragon Ball DAIMA in DRAGON BALL Z: KAKAROT‘ DAIMA: Adventure Through the Demon Realm erforschen, dem neuesten DLC-Pack für den beliebten Titel, der ein neues zweiteiliges Abenteuer enthält. Der Trailer gibt weitere Infos über das Gameplay, die Geschichte und die neuen Features von Teil 1, der ein aufregendes neues Abenteuer ins Spiel bringt. Er ist hier zu finden:

LITTLE NIGHTMARES III

Die Produzentin Coralie Feniello stellte die für den 10. Oktober erwartete Fortsetzung vor, die einen aufregenden, aber auch verstörenden neuen Albtraum in die Serie einführt und zum ersten Mal einen Koop-Modus mit zwei spielbaren Charakteren bietet. Hier geht es zum Trailer:

THE BLOOD OF DAWNWALKER

Entwickler Rebel Wolves und Senior Producer Marcin Król und Community Lead Dominika Burza stellten das Setting und das Gameplay des mit Spannung erwarteten Dark-Fantasy-Open-World-RPGs vor, in dem alte Legenden wahr werden und Vampire aus den Schatten treten. Das Video dazu ist hier zu sehen: