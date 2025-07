Athanasia – Dino-Horror wie auf der PlayStation 2

Dino Crisis Revived

Momentum Games aus Nordamerika arbeitet derzeit mit Hochdruck an dem neuen Survival Shooter Athanasia, der an die großen Klassiker der PlayStation 2 Ära erinnert. Wer Lust auf Spiele wie Dino Crisis oder System Shock hat, der wird hier voll auf seine Kosten kommen. Während die originalen Dino Crisis Spiele kürzlich auf GOG erstmals in digitaler Form für den PC veröffentlicht wurden, kommt mit Athanasia ein komplett neues Spiel auf den Markt, das sich an den Qualitäten des Oldies orientiert. Ein Erscheinungstermin steht noch nicht fest, die Preview-Version schaut aber schon ziemlich gut aus!

Wir spielen Carmen Flores, eine unabhängige Ermittlerin, die eine Reihe von unerklärlichen Tier-Angriffen auf verschiedene Personen untersucht. Die Spuren laufen zusammen irgendwo in der Tiefe des Dschungel von Südamerika – bei einem privaten Labor. Das müssen wir uns aus der Nähe anschauen. Also lassen wir uns von einen Hubschrauber in die Nähe bringen, und schleichen uns in das Labor. Was soll da schon schief gehen? Mit WASD bewegen wir uns, mit SPACE springen wir, mit der Maus feuern wir die aktuelle Waffe ab.